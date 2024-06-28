طرق إدارة أعراض الاعتلال العصبي المحيطي

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، أو لديهم تاريخ عائلي من الاعتلال العصبي، أو أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

بالإضافة إلى ذلك، مع تقدمنا ​​في العمر، يزداد خطر الإصابة بالاعتلال العصبي المحيطي.

علامات يجب الانتباه إليها:

غالبًا ما تبدأ العلامات الواضحة للاعتلال العصبي المحيطي بمهارة إليك ما يجب الانتباه إليه:

خدر أو وخز أو وخز في يديك وقدميك، والذي يمكن أن ينتشر أحيانًا لأعلى نحو ساقيك أو ذراعيك.

الشعور وكأنك ترتدي قفازات أو جوارب حتى عندما لا تكون كذلك.

حساسية غريبة للمس، حيث حتى الضغط الخفيف يشعر بعدم الراحة.

ألم حاد أو حارق في المناطق المصابة.

صعوبة في التنسيق أو التوازن، مما قد يؤدي إلى السقوط.

الحصول على التشخيص:

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فمن المهم أن ترى طبيبك من المرجح أن يسألوا عن تاريخك الطبي، بما في ذلك أي حالات موجودة مثل مرض السكري.

سيتحقق الفحص البدني من ردود أفعالك وتوازنك وإحساسك في يديك وقدميك بالإضافة إلى ذلك، قد يوصون بإجراء اختبار يسمى مخطط كهربية العضل (EMG) لقياس النشاط الكهربائي في أعصابك وعضلاتك.

طرق لإدارة الأعراض وتحسين نوعية حياتك

فيما يلي بعض خيارات العلاج التي قد يناقشها طبيبك:

الأدوية: يمكن أن تساعد مسكنات الألم في تخفيف الانزعاج الخفيف، بينما يمكن استخدام أدوية أقوى مثل مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للنوبات لتخفيف الألم الشديد.

العلاج: العلاج الطبيعي يمكن أن يساعد في تحسين القوة والتوازن، مما يجعل الأنشطة اليومية أسهل يمكن أن يكون العلاج بالتدليك مفيدًا أيضًا، حيث يعزز الدورة الدموية ويوفر تخفيفًا مؤقتًا للألم.

تدليك اليدين والقدمين يمكن أن يحسن الدورة الدموية ويخفف الألم مؤقتًا من المهم أيضًا فحص قدميك يوميًا بحثًا عن أي علامات للكدمات أو الجروح لمنع المزيد من المضاعفات.

تغييرات نمط الحياة: الحفاظ على نمط حياة صحي أمر بالغ الأهمية تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحفاظ على قوة العضلات وتوازنها، بينما يدعم النظام الغذائي المتوازن الغني بالفيتامينات والمواد المغذية أعصابك وأوعيتك الدموية إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فإن التحكم في مستويات السكر في الدم أمر مهم بشكل خاص.

حماية قدميك: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اعتلال عصبي في أقدامهم، من الضروري أن يأخذوا المزيد من العناية.

افحص قدميك يوميًا بحثًا عن أي جروح أو بثور أو إصابات أخرى، حيث قد لا تشعر بها على الفور ارتدي أحذية مريحة ومناسبة توفر دعمًا جيدًا.