"بسبب الهروب الكبير".. إبراهيم المنيسي يقدم اعتذارا رسميا

قدم إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي، اعتذارا عن ما تم نشره على صفحات المجلة الرسمية للقلعة الحمراء، بعد أزمة تراجع نادي الزمالك عن خوض مباراة القمة بالدوري المصري الممتاز.

وبروزت مجلة الأهلي هذا القرار بعنوان ساخن "الهروب الكبير"، وذلك ما أثار غضب جماهير وناقدي كرة القدم في مصر بسبب نبذ التعصب.

- المنيسي يعتذر عن أزمة الزمالك

ونشر إبراهيم المنيسي عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك:" سعدت كثيرا بقرار مجلس ادارة مجلة الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتسريع وتيرة التحول الرقمى للمجلة الرياضية الأقدم فى الوطن العربي، ذلك أن هذا المشروع الذى قدمناه للمجلس منذ أكثر من عام وعقدت له جلسات عدة وبذل فيها الراحل الكبير العامرى فاروق جهدا كبيرا قبل رحيله، وتفانى بجهده وفكره فى الجلسات التالية د. محمد سراج عضو المجلس ود. سعد شلبي المدير التنفيذى للنادى بتكليف ومتابعة من الكابتن محمود الخطيب.

وتابع:" طوال هذه الجلسات، يمثل نقلة نوعية مهمة خصوصا وأن هذا العام( ٢٠٢٤ )تحل معه ذكرى اليوبيل الذهبي للمجلة ومرور خمسين عاما على اصدارها (١٩٧٤- ٢٠٢٤).

وأشار:" قد حان وقت التحول الاليكترونى لتلبي المجلة رغبات التواصل والتفاعل مع جماهير الأهلى فى كل مكان وتزيد من همزة الوصل القوية مع ناديها ورسالته ودوره. خطوة انتظرناها طويلا.. وحلم سعينا لتحقيقه كثيرا".

وأكد:" لعل ما يطيب ذكره فى هذه المناسبة ؛ من حرص على رسالة مجلة الأهلى التى تسلمنا شارة القيادة التحريرية فيها قبل ٢٢ عاما ( مايو ٢٠٠٢) خلفا للأستاذ الكبير والمعلم الحقيقي الراحل الكابتن عبد المجيد نعمان ووصلنا حتى العدد الأخير منها للاشراف على ١٢٧٤ عددا من المجلة، (رقم قياسي فريد ربما لم يسجله أحد فى تاريخ الصحافة الرياضية العربية) ونحن نعى جيدا وتدرك دوما أن تولى هذه المهمة يرتكز بالأساس على الحفاظ بوعى على أمانة الكلمة ومسئولية العمل وتقاليد النادى ؛ كأهم ركائز تكليف مثل هذا العمل الذى سار طوال مراحله متكئا على الروح الرياضية والقيم التنافسية والأكواد الاعلامية التى تحكم هذه الممارسة وتصون أمانة الكلمة فى مجتمع ينشد كل أبنائه له التطور والنماء والاستقرار".

وأكمل:" هنا؛ نجد لدينا من الشجاعة والمسئولية والأمانة ما يكفي للإعتذار عن أى تقدير غير دقيق للموقف الحالى فى الأزمة الرياضية الناشبة بالكرة المصرية وهو الموقف الذى عمد معه البعض عن غرض لإذكاء روح التعصب والوقيعة بين أبناء الأسرة الرياضية الواحدة، استغلالا لموقف أو إثارة لفتنة كنا دائما أول من يحذر منها ويتصدى لصناعها، فلن نكون يوما فى صف من يرمى الملح على الجرح "و

وأتم "وانطلاقا من مسئوليتنا هذه، والتزامنا دوما برسالة الأهلي، النادى والمجلة، نأمل من الجميع بذل الجهد الحقيقي فى تعزيز قيم التنافس الرياضى الشريف والبعد عن اثارة الجماهير والضغط عليها، فالأهلى الذى بادر مجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب بزيارة شقيقه نادى الزمالك والاستقبال الطيب اللائق الذى قدمه مجلس ادارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على نحو يليق بمكانة الناديين وتأثيرهما الكبير فى الحركة الرياضية والجماهيرية، هو دوما الأهلى الذى يضطلع بدوره القيمي ورسالته التوعوية ومسئولياته التاريخية فى خدمة وطنه ووحدة صفه الرياضي، وكلها تمثل نقاط انطلاق كبرى لمشروع مجلة الأهلى التاريخى المتجدد والمتجه نحو تطوير هائل ونقلة كبر، لتواصل دورها كقاطرة تشد الرياضة المصرية للأمام، وتقدم دوما، الدرس فى الموقف، والوعى والرسالة والمسئولية، من أجلك أنت، جمهور الأهلى العظيم ".

