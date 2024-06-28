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هل سيشارك ميسي في مباراة الأرجنتين ضد بيرو في كوبا أمريكا 2024 ؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبدو أن مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة منتخب بلاده ضد منتخب بيرو في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024) تثير الشكوك. 

وفقًا لتقارير إخبارية، غاب ميسي عن التدريب المسائي للمنتخب الأرجنتيني في ميامي قبل اللقاء.

منتخب الأرجنتين، الذي يحمل لقب البطولة 15 مرة، يتصدر حاليًا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

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الإصابة تبعد ميسي عن مباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا

 ويحتاج الفريق للتعادل أمام بيرو لضمان صدارة المجموعة والتأهل لدور الثمانية.

 تجدر الإشارة إلى أن ميسي قد يغيب عن المباراة من أجل الحصول على راحة قبل مواجهة دور الثمانية في الرابع من يوليو.

على الرغم من إصابته، استطاع ميسي أن يكمل المباراة ضد تشيلي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، حيث فاز المنتخب الأرجنتيني 1-صفر. 

يبدو أن الساحر الأرجنتيني يسعى للمشاركة حتى النهاية، وهو أمر يُثبت تفانيه وإصراره.

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هل سيشارك ميسي في مباراة الأرجنتين ضد بيرو في كوبا أمريكا 2024 ؟

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