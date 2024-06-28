4 أعشاب طبيعية تساعد على تقوية المناعة

يجلب موسم الرياح الموسمية الراحة من حرارة الصيف الشديدة ولكنه يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالعدوى والأمراض.

يخلق الطقس الرطب ودرجات الحرارة المتقلبة أرضًا خصبة للبكتيريا والفيروسات ولحسن الحظ، تقدم الطبيعة مجموعة متنوعة من الأعشاب التي يمكن أن تعزز مناعتنا وتحافظ على صحتنا.

فيما يلي 4 أعشاب قوية يمكن أن تساعدنا على الحفاظ على لياقتنا وقوتنا خلال موسم الرياح الموسمية.

الريحان

التولسي، المعروف أيضًا باسم الريحان، معروف في الأيورفيدا بخصائصه المعززة للمناعة وهو غني بالزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة التي تعزز آليات الدفاع في الجسم.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة علم الأدوية العرقية، فإن تولسي له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تساهم في آثاره المعززة للمناعة.

اصنع كوبًا من شاي التولسي عن طريق نقع الأوراق الطازجة في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق، وشرب هذا الشاي يوميًا يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة لدينا ضد أمراض الرياح الموسمية.

الكركم

الكركم هو نوع من التوابل الذهبية المعروفة على نطاق واسع بفوائدها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وذلك بفضل مركبها النشط، الكركمين.أشارت مراجعة في مجلة علم المناعة السريرية إلى أن الكركمين يساعد على تعديل جهاز المناعة ويحسن قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

أضف قليلًا من الكركم إلى الحليب أو الشاي أضف أيضًا الكركم إلى الطبخ اليومي لتعزيز المناعة بشكل ثابت.

ال​زنجبيل

الزنجبيل هو عشب مطبخ شائع وله تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وجدت دراسة في المجلة الدولية للطب الوقائي أن الزنجبيل يعزز جهاز المناعة عن طريق تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تعتبر ضرورية لمكافحة الالتهابات.

يمكننا تناول شاي الزنجبيل أو إضافة الزنجبيل الطازج إلى الحساء والوجبات لجني فوائده، كما يمكن أيضًا أن تكون مضغ الزنجبيل أو الحلوى خيارًا مناسبًا.

النيم

تم استخدام النيم، الذي يطلق عليه غالبًا "الشجرة العجيبة"، لعدة قرون في الطب التقليدي لخصائصه المعززة للمناعة.

يسلط البحث المنشور في مجلة أبحاث علم المناعة الضوء على قدرة النيم على تعزيز وظيفة المناعة عن طريق تحفيز إنتاج الخلايا المناعية وتحسين استجابتها لمسببات الأمراض.

يمكن استهلاك أوراق النيم بشكل مباشر أو على شكل عصير مكملات النيم متاحة أيضًا لأولئك الذين يفضلون خيارًا أكثر ملاءمة.