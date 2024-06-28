ما لا تعرفه عن عملية بضع العضل بالمنظار الفموي

قال الدكتور كابيل شارما، مدير أمراض الجهاز الهضمي ورئيس قسم التنظير، مستشفى سارفودايا، فريد آباد إن عملية بضع العضل بالمنظار الفموي (POEM) هي إجراء تنظيري طفيف التوغل يستخدم في المقام الأول لعلاج تعذر الارتخاء، وهو اضطراب يواجه فيه المريء صعوبة في نقل الطعام إلى المعدة بسبب ضعف استرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES).

وأضاف المرضى الذين لا يستجيبون بشكل مناسب للعلاجات الأخرى لتعذر الارتخاء، مثل التوسيع الهوائي، أو حقن توكسين البوتولينوم، أو الأدوية، يمكن أن يؤخذوا في الاعتبار لـ POEM.

POEM فعال لجميع أنواع تعذر الارتخاء، بما في ذلك النوع الأول (الكلاسيكي)، والنوع الثاني (مع ضغط المريء)، والنوع الثالث (التشنجي) ومع ذلك، فهو مفيد بشكل خاص لمرض تعذر الارتخاء من النوع الثالث حيث لا تنجح الجراحة

بالإضافة إلى تعذر الارتخاء، قد يكون POEM مناسبًا للمرضى الذين يعانون من اضطرابات حركية المريء الأخرى، مثل تشنج المريء المنتشر، والمريء آلات ثقب الصخور، وLES غير المريح.

المرضى الذين يعانون من عسر البلع الشديد (صعوبة في البلع)، والقلس، وألم في الصدر المرتبط باضطرابات حركية المريء هم مرشحون لإجراء POEM.

يمكن أيضًا أخذ POEM في الاعتبار في حالة تعذر الارتخاء القلبي مع وجود رتج المريء أو جراحة المريء السابقة

يجب أن يفهم المرضى الإجراء ومخاطره وفوائده وبدائله، وأن يكونوا قادرين على إعطاء موافقة مستنيرة. يتضمن ذلك فهم المضاعفات المحتملة، مثل الانثقاب والعدوى ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني من تعلق الطعام في الحلق وتم تشخيص إصابتك باضطراب حركية المريء، فمن المهم استشارة أحد كبار أطباء الجهاز الهضمي المتخصصين في التنظير الداخلي الفضائي الثالث إذا كان POEM خيارًا علاجيًا مناسبًا.