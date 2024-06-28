هل يجب عليك إزالة ضرس العقل؟

ضرس العقل هو آخر ضرس يظهر في فمك، يبدأ بالظهور عند سن العشرين تقريبًا، ويكون عددهم 4 في العدد الأول في كل ربع.

ومع ذلك، ليس الجميع لديه إذا كانت ضروس العقل تسبب لك عدم الراحة أو العدوى أو مشاكل أخرى، فقد تحتاج إلى إزالتها.

في بعض الأحيان تتطور ضرس العقل بشكل طبيعي ولا تسبب أي مشاكل على الإطلاق، ومع ذلك، إذا استقر ضرس العقل، المعروف أيضًا باسم الضرس الثالث، في اللثة أو عظم الفك وبدأ في النمو، يُشار إلى ذلك على أنه ضرس العقل.

يُشار إلى السن التي تعلق في الفك ولا تتمكن من البزوغ على أنها سن مطمورة، هذه المشكلة منتشرة إلى حد ما في الأضراس الثالثة لأنها آخر الأسنان التي تظهر ولا يكاد يكون لها أي مساحة

وفقًا للدكتور جونيتا سينغ، دكتوراه في الطب، ليزر طب الأسنان، عيادة طب الأسنان وتقويم الأسنان، "تصبح الأسنان المنطمرة مصابة ومؤلمة، وتتطلب خلعًا فوريًا.. ولهذا السبب يوصي العديد من مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بإزالة ضروس العقل إذا كانت تسبب إزعاجًا بسيطًا.، نحن تجنب الاحتفاظ بها لأسباب كثيرة".

لماذا يجب عليك إزالة ضرس العقل؟

1. نظرًا لموقعها في الجزء الخلفي من تجويف الفم، يصعب علاجها

2. نظرًا لموقعها، فإن الحفاظ على نظافة الفم يمثل تحديًا.

3. يختلف تشريح ضرس العقل بين المرضى، مما يجعل علاجه صعب.

4. السن الإضافية ليست وظيفية للغاية ولا يكاد يكون هناك أي فائدة في المضغ.

5. عدم وجود مساحة كافية للبزوغ قد يتسبب في تلف الأسنان المجاورة والأعصاب.

6. الضغط على الأسنان الأمامية أثناء البزوغ قد يؤدي إلى انتكاسة تقويم الأسنان

أعراض ظهور ضرس العقل

1. احمرار وتورم اللثة أسفل الضرس الأخير.

2. ألم أو ألم في الفك.

3. آلام الوجه الناتجة عن ضرس العقل تضغط على الأعصاب.

4. توجد بقع بيضاء خلف الضرس الأخير.

لماذا سمي بضرس العقل؟

فالأمر لا علاقة له بالحكمة، ولن يسبب لك خلع هذه الأسنان أي ضرر، حصل على اسمه من حقيقة أنه ينفجر عند النضج