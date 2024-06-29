أعراض وأنواع وأسباب مرض البهاق

البهاق هو حالة جلدية تتميز بفقدان لون الجلد على شكل بقع. ويحدث ذلك عندما يتم تدمير الخلايا الصباغية، وهي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين (الصباغ الذي يعطي الجلد لونه)، أو تتوقف عن العمل.

السبب الدقيق للبهاق ليس مفهوما تماما، ولكن يعتقد أنه ينطوي على مجموعة من العوامل الوراثية، والمناعة الذاتية، والبيئية.

وتشمل بعض النقاط الرئيسية حول البهاق ما يلي:

الأعراض

العرض الأساسي للبهاق هو ظهور بقع بيضاء على الجلد، ويمكن أن تظهر هذه البقع على أي جزء من الجسم وقد تؤثر على الشعر وداخل الفم وحتى العينين.

الأنواع

هناك أنواع مختلفة من البهاق، بما في ذلك البهاق المعمم (الأكثر شيوعًا، ويؤثر على جانبي الجسم بشكل متماثل)، والقطعي (يؤثر على جانب واحد فقط أو جزء من الجسم)، والموضعي (يقتصر على منطقة واحدة أو مناطق قليلة).

الأسباب

السبب الدقيق للبهاق غير معروف، ولكن يعتقد أنه يرتبط بعوامل المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الخلايا الصباغية.

العوامل الوراثية والمحفزات مثل الإجهاد، وحروق الشمس، أو التعرض لبعض المواد الكيميائية قد تلعب أيضا دورا.