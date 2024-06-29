" target="_blank"> ads

أعراض وأنواع وأسباب مرض البهاق

منوعات
بوابة الفجر

البهاق هو حالة جلدية تتميز بفقدان لون الجلد على شكل بقع. ويحدث ذلك عندما يتم تدمير الخلايا الصباغية، وهي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين (الصباغ الذي يعطي الجلد لونه)، أو تتوقف عن العمل. 

السبب الدقيق للبهاق ليس مفهوما تماما، ولكن يعتقد أنه ينطوي على مجموعة من العوامل الوراثية، والمناعة الذاتية، والبيئية. 

وتشمل بعض النقاط الرئيسية حول البهاق ما يلي:

الأعراض

العرض الأساسي للبهاق هو ظهور بقع بيضاء على الجلد، ويمكن أن تظهر هذه البقع على أي جزء من الجسم وقد تؤثر على الشعر وداخل الفم وحتى العينين.

الأنواع

هناك أنواع مختلفة من البهاق، بما في ذلك البهاق المعمم (الأكثر شيوعًا، ويؤثر على جانبي الجسم بشكل متماثل)، والقطعي (يؤثر على جانب واحد فقط أو جزء من الجسم)، والموضعي (يقتصر على منطقة واحدة أو مناطق قليلة). 

الأسباب

السبب الدقيق للبهاق غير معروف، ولكن يعتقد أنه يرتبط بعوامل المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الخلايا الصباغية. 

العوامل الوراثية والمحفزات مثل الإجهاد، وحروق الشمس، أو التعرض لبعض المواد الكيميائية قد تلعب أيضا دورا.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| بعد إلغاء المباراة بسبب الحريق.. لائحة لجنة المسابقات تنص على فوز بيراميدز أمام سموحة

عاجل.. أول تعليق من رئيس نادي بيراميدز بعد إلغاء مواجهة سموحة "لظروف قهرية"

عاجل.. كولر يعنف مترجم الأهلي بسبب الزمالك

عاجل.. كولر ينفجر غضبًا بسبب ضغط المباريات: لم أرى ذلك مسبقًا ولا بد من وجود حل

عاجل.. كولر يبلغ رباعي الأهلي بالرحيل

عاجل.. كواليس أزمة كولر مع كهربا وحسم 4 لاعبين في الأهلي

عاجل| "اللقب أهلاوي".. مفاجأة نارية في حرمان الزمالك من المشاركة في السوبر الأفريقي

عاجل.. الشناوي يكشف حقيقة العروض الخليجية ويفاجئ الأهلي