كيف تتجنب البهاق من الانتشار؟.. استشاري جلدية يُجيب

قال الدكتور سونيل كومار برابهو، استشاري الأمراض الجلدية، مستشفى أستر آر في، إن الالتزام بالعلاج الموصوف بشكل صحيح هو الطريقة الوحيدة لتجنب انتشار البهاق، وإذا لم يتم السيطرة عليه، فيجب تجربة الخط التالي من العلاج.

وأوضح أنه يعتقد أن الإجهاد قد يؤدي إلى تفاقم البهاق من خلال آثاره على الجهاز المناعي والاستجابات الالتهابية. قد تكون تقنيات إدارة التوتر مفيدة لبعض الأفراد في إدارة حالتهم.

وفيما يتعلق بأوجه القصور، في حين لم يتم تحديد نقص العناصر الغذائية المحددة كأسباب مباشرة للبهاق، فإن الحفاظ على التغذية الجيدة والصحة بشكل عام أمر مهم لصحة الجلد بشكل عام.

ومن الممكن ان تعيش حياة طبيعية مع البهاق إلا أنك تحتاج إلى تناول العلاج المقترح، ولا يتم إجراء جراحة البهاق تحت التخدير المناسب وليست مؤلمة. ومع ذلك فمن المتوقع حدوث بعض الألم والتورم بعد الجراحة.

ويتم تأكيد البهاق من خلال التاريخ السريري وفحص الجلد واختبارات مثل خزعة الجلد

وتهدف خيارات علاج البهاق إلى استعادة لون البشرة أو توحيد لونها ويمكن أن يشمل ذلك الأدوية الموضعية (مثل الكورتيكوستيرويدات أو مثبطات الكالسينيورين) والعلاج بالضوء (باستخدام الأشعة فوق البنفسجية)، أو إزالة التصبغ (تفتيح الجلد غير المصاب لتتناسب مع بقع البهاق)، أو الخيارات الجراحية في الحالات الشديدة.

يمكن أن يكون للبهاق آثار نفسية وعاطفية كبيرة نتيجة لتأثيره على المظهر. قد تكون مجموعات الدعم والاستشارة مفيدة للأفراد الذين يتعاملون مع البهاق.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج للبهاق، إلا أن العلاجات المختلفة يمكن أن تساعد في إدارة الحالة وتحسين مظهر الجلد.

والمتابعة المنتظمة مع طبيب الأمراض الجلدية مهمة لمراقبة الحالة وضبط العلاج حسب الحاجة.

من الضروري للأفراد المصابين بالبهاق أن يعملوا بشكل وثيق مع المتخصصين في الرعاية الصحية لتحديد أفضل نهج علاجي بناءً على نوع حالتهم وشدتها.

ويتطلب البهاق علاجًا طبيًا وجراحيًا ولا يمكن علاجه بالعلاجات المنزلية لكن بعض العلاجات مثل التمويه تساعد في تقليل التصبغ.

والبهاق هو حالة جلدية تتميز بفقدان لون الجلد على شكل بقع. ويحدث ذلك عندما يتم تدمير الخلايا الصباغية، وهي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين (الصباغ الذي يعطي الجلد لونه)، أو تتوقف عن العمل.

والسبب الدقيق للبهاق ليس مفهوما تماما، ولكن يعتقد أنه ينطوي على مجموعة من العوامل الوراثية، والمناعة الذاتية، والبيئية.

والعرض الأساسي للبهاق هو ظهور بقع بيضاء على الجلد، ويمكن أن تظهر هذه البقع على أي جزء من الجسم وقد تؤثر على الشعر وداخل الفم وحتى العينين.

السبب الدقيق للبهاق غير معروف، ولكن يعتقد أنه يرتبط بعوامل المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الخلايا الصباغية.

العوامل الوراثية والمحفزات مثل الإجهاد، وحروق الشمس، أو التعرض لبعض المواد الكيميائية قد تلعب أيضا دورا.