4 طرق لتخفيف الألم أثناء الدورة الشهرية

تعتبر تشنجات الدورة الشهرية، والتي تعد جزءًا طبيعيًا من الدورة الشهرية، مشكلة شائعة لدى النساء في فترة الحيض.

ويمكن أن يكون الأمر غير مريح تمامًا ويمكن أن يعطل الأنشطة اليومية كما يمكن أن تكون شدة آلام الدورة الشهرية شديدة جدًا، مما يترك المرأة قادرة على الوصول إلى وسادة التدفئة.

وفيما يلي 4 طرق للمساعدة في التغلب على آلام الدورة الشهرية

الغذاء كمسكن للآلام

ما تأكله يمكن أن يؤثر بشكل خطير على تجربة الدورة الشهرية ويمكن أن يكون دمج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي طريقة رائعة لتقليل آلام الدورة الشهرية وإدارتها وتخلص من الأطعمة السكرية والأطعمة المصنعة، وبدلًا من ذلك ركز على الأطعمة المضادة للالتهابات والمضادة للألم، كما يمكن للمرء أن يستهلك الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، والخضر الورقية المليئة بالمغنيسيوم مثل السبانخ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك، من بين العديد من الأمثلة الأخرى.

ممارسة الرياضة

قد تكون التمارين الرياضية هي آخر شيء قد ترغب في القيام به عندما تعاني من تشنجات، ولكن الأنشطة منخفضة الشدة مثل اليوغا أو المشي يمكن أن تحسن الدورة الدموية وتقلل الألم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اندفاع الإندورفين الناتج عن التمرين هو معزز طبيعي للمزاج والذي يمكن أن يكون مثاليًا لمكافحة اكتئاب الدورة الشهرية.

التدفئة

تتوق أجسادنا إلى الدفء عندما تشعر بالألم، وآلام الدورة الشهرية ليست استثناءً، يساعد وضع وسادة التدفئة على أسفل البطن أو أسفل الظهر على استرخاء العضلات المنقبضة والمتشنجة أثناء الدورة الشهرية ضع ضمادات التسخين على فترات وتأكد من عدم وجود أي تمزقات في الأضرار لتجنب أي حرق أو إصابة.

الفوط الصحية

الفوط الصحية المصنوعة من الجرافين موجات في عالم العناية بالدورة الشهرية وإن تقنية الجرافين هي مادة رقيقة للغاية تقوم بتوصيل الحرارة بشكل جيد ويمكن لهذه الفوط الصحية، المزودة بالتكنولوجيا أن توفر دفءًا لطيفًا ومتسقًا لبطنك، مما قد يقلل من التشنجات والانزعاج بنسبة 70٪ إلى 90٪.