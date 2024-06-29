هل هناك أدوية متاحة ضد عدوى حمى الضنك؟

كشف خبراء الصحة عن أنه حتى الآن، لا يوجد دواء محدد مضاد للفيروسات لعلاج عدوى حمى الضنك.

ويركز العلاج في المقام الأول على الرعاية الداعمة لإدارة الأعراض، ويشمل ذلك الحفاظ على شرب الماء، واستخدام مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين، ومراقبة علامات المضاعفات الشديدة.

في الحالات الشديدة، قد تكون هناك حاجة إلى دخول المستشفى للحصول على السوائل عن طريق الوريد والمراقبة الطبية.

الوقاية أمر أساسي، بما في ذلك تدابير مكافحة البعوض والتطعيم في بعض المناطق.

وفي جميع أنحاء العالم، تم الإبلاغ عن أكثر من 6.6 مليون إصابة في نحو 80 دولة العام الماضي.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم الإبلاغ عن 7.9 مليون حالة إصابة و4000 حالة وفاة، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية. لقد كانت شديدة بشكل خاص في الأمريكتين، بما في ذلك البرازيل وبيرو.

وفي الولايات المتحدة، كانت الأرقام أكثر تواضعا بكثير - نحو 3000 حالة العام الماضي في الولايات والأقاليم الأمريكية لكنه كان الأسوأ منذ عقد من الزمن، وشمل المزيد من الإصابات التي حدثت محليا، بفضل البعوض المحلي.

وكان معظمهم في بورتوريكو، ولكن نحو 180 منهم كانوا في ثلاث ولايات أمريكية هي فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا.

وحتى الآن هذا العام، كان هناك ما يقرب من 1500 حالة مكتسبة محليًا في الولايات المتحدة، جميعها تقريبًا في بورتوريكو.