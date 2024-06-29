البذور المناسبة لإنقاص الوزن.. أبرزهم «الحلبة»

تكتسب مياه البذور شعبية ليس فقط لنكهاتها المنعشة ولكن أيضًا لقدرتها على دعم جهود فقدان الوزن يمكن لهذه المياه المملوءة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد على الهضم وتحد من الرغبة الشديدة، وفيما يلي مياه بذور قد تساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع:

ماء بذور الشيا

يذور الشيا مليئة بالألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعزز الشعور بالامتلاء وتساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة.

كما أنها تمتص الماء وتتوسع في المعدة، مكونة مادة تشبه الهلام تعمل على إبطاء عملية الهضم فقط قومي بخلط ملعقة كبيرة من بذور الشيا مع الماء واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل شربها.

ماء بذور الكتان

بذور الكتان غنية بالألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية، على غرار بذور الشيا أنها تدعم عملية الهضم، وتعزيز الشبع، ويمكن أن تساعد في خفض مستويات الكولسترول. قم بطحن بذور الكتان وحركها في الماء، حتى تنتفخ قبل تناولها.ماء بذور الريحان

بذور الريحان

المعروفة أيضًا باسم بذور السابجا أو التوكماريا، مليئة بالعناصر الغذائية وتقدم فوائد صحية مختلفة عند تناولها في الماء.

ماء بذور الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الشهية.

كما أنها تحتوي على مركبات قد تساعد في استقلاب الدهون، فقط قومي بنقع ملعقة كبيرة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل، ثم صفيها، واشربي الماء المنقوع في الصباح.