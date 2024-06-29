التوابل المفيدة لخسارة الوزن بشكل أسرع.. هذه طرق التحضير المناسبة

تبحث عن طرق سريعة وفعالة لإنقاص الوزن، فيما يلي بعض العلاجات المنزلية القديمة التي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في إذابة الدهون دون التأثير على الصحة والرفاهية.

ومن المثير للاهتمام أنه يمكن تضمين هذه التوابل القديمة في النظام الغذائي اليومي أيضًا دون إجراء الكثير من التغييرات.

ومع ذلك، فمن الأفضل تناول هذه المشروبات مع نظام غذائي صحي متوازن للحصول على نتائج أفضل، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه المياه التوابل.

ماء القرفة

من المعروف أن القرفة تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يمكن أن يساعد في تنظيم الشهية وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.

لتحضير ماء القرفة، انقع عود القرفة في الماء الساخن لبضع دقائق، ثم اتركه ليبرد، اشربه دافئًا أو باردًا طوال اليوم.

ماء الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص توليد الحرارة التي يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي وتعزز حرق الدهون. كما أنه يساعد على الهضم ويقلل الالتهاب، مما يساعد على تسطيح المعدة.

ولتحضير ماء الزنجبيل، انقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن أو انقعها طوال الليل في الماء البارد للحصول على مشروب منعش.

ماء الكمون

بذور الكمون غنية بمضادات الأكسدة ويمكن أن تحسن عملية الهضم عن طريق تحفيز إفراز الإنزيم، وقد تعزز أيضًا قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، مما يدعم وظيفة التمثيل الغذائي بشكل عام.

لتحضير ماء الكمون، قومي بنقع ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء طوال الليل ثم اشربيه في الصباح على معدة فارغة.

ماء الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، والمساعدة في حرق الدهون، وتحسين عملية الهضم، أضف قليلًا من مسحوق الكركم إلى الماء الدافئ واشربه كمشروب مهدئ.