حكم زيارة النساء للمقابر: الشيخ محمد أبوبكر يوضح

استقبل الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، سؤالًا من سيدة حول حكم زيارة النساء للمقابر، مشيرة إلى أنها سمعت بفتوى تحرم ذلك عبر الإنترنت.

تأكيد استحباب زيارة القبور

في برنامجه "إني قريب" على قناة "النهار"، أوضح الشيخ أبوبكر أن زيارة القبور مستحبة لأنها تذكر الإنسان بالآخرة، مستشهدًا بالحديث النبوي: "كنتُ نهيتُكم عن زيارَةِ القبورِ ألا فزورُوها، فإِنَّها تُرِقُّ القلْبَ، وتُدْمِعُ العينَ، وتُذَكِّرُ الآخرةَ، ولا تقولوا هُجْرًا".

تأثير زيارة القبور على الموتى

وأشار الشيخ أبوبكر إلى أن الميت يشعر بمن يزوره، ويستأنس به ويرد السلام، مؤكدًا أن زيارة القبور تجلب الطمأنينة للميت.

حكم زيارة النساء للمقابر

أكد الشيخ أنه لا يوجد مانع شرعي من زيارة المرأة لقبر زوجها أو أحبائها، ما دام تلتزم بالآداب الشرعية لزيارة المقابر.

وأوضح: "لا يوجد حد يقول لك لا تزوري قبر زوجك، ما دمت ملتزمة بالآداب الشرعية، يمكنك زيارة المقابر كل يوم".

نقد الفتاوى المغلوطة على الإنترنت

انتقد الشيخ أبوبكر انتشار الفتاوى المغلوطة عبر الإنترنت، قائلًا: "ليس كل شيء يؤخذ من الإنترنت. الإنترنت يفسد أمورًا كثيرة".

وأضاف ساخرًا: "لدينا الآن الشيخ جوجل، لكن يجب العودة بالعلم إلى العلماء الحقيقيين، وليس كل من يكتب معلومة على الإنترنت يمكن الاعتماد عليه".