مباراة ملاكمة بين كريم عبدالعزيز وأحمد عز: تفاصيل وتعليقات

الفجر الفني
كريم عبد العزيز واحمد
كريم عبد العزيز واحمد عز

في حوار مثير، كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن قراره بالمشاركة في مباراة ملاكمة مع الفنان أحمد عز، بناءً على دعوة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

 القرار يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض، مشابهة لنزال جوشوا ودوبوا.

تفاصيل الإعلان وتصريحات عبدالعزيز

أثناء حضوره لمؤتمر صحفي للإعلان عن نزال جوشوا ودوبوا، عبر قناة "إم بي سي مصر"، أكد عبدالعزيز أنه سيوافق على خوض المباراة، معربًا عن مدى محبته واحترامه لأحمد عز قائلًا: "عز حبيب وصاحبي".

 تعليقات ساخرة وتفاؤلية للفنان

وفي سياق من الدعابة، أضاف عبدالعزيز: "هنعلب مفيش مشكلة، أحمد عز حبيبي وصاحبي، وهنجيب أحمد السقا وأحمد حلمي كمان ونلعب كلنا، هتنبسطوا إن شاء الله". 

وعن سبب فوزه في المباراة، أوضح بنبرة ساخرة: "معرفش مين هيكسب، هنعافر مع بعض، أعتقد أحمد حلمي هو اللي هيكسب".

تأكيد على التعاون العربي

وأشاد عبدالعزيز بدور السعودية في تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى، معربًا عن فخره كمصري بالتقدم الذي تحققه المملكة على المستوى العالمي، مضيفًا: "حاجة تفرح وتشرف وفخر للعرب بشكل عام، وإحنا كمصريين فرحانين لأخواتنا في السعودية".

الموعد المحدد للمباراة

تم الإعلان أن المباراة المنتظرة ستُقام في سبتمبر المقبل بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن إطار فعاليات موسم الرياض العالمي.

 

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