تحول الخدمات العدلية نحو الرقمنة والتسهيلات الذكية

يسعى قطاع العدل في مصر نحو تحسين وتطوير خدماته بشكل كبير من خلال الرقمنة، بهدف تسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين وتقليل البيروقراطية التي تعترضهم.

تقدم وزارة العدل مجموعة واسعة من الخدمات المميكنة، لتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.

منصة مصر الرقمية وتطبيق "أرغب في عمل توكيل"

1. منصة مصر الرقمية:

- تمكن المواطنين من الوصول إلى أكثر من 22 خدمة مختلفة، تشمل خدمات التوثيق والتسجيل، مما يسهل عملية إنجاز المعاملات بفاعلية وسرعة.

2. تطبيق "أرغب في عمل توكيل":

- يوفر التطبيق الذكي إمكانية حجز مواعيد لتحرير المعاملات ويعرض خرائط وقوائم لأقرب فروع مكاتب التوثيق عبر نظام تحديد المواقع (GPS).

- يقدم معلومات شاملة عن المستندات المطلوبة وأسعار الخدمات، مما يجعل عملية التعامل مباشرة وسهلة للمستخدمين.

خدمات الشهر العقاري المميكنة

إلكترونية ودون استخدام نماذج محددة

يمكن للمواطنين الآن تحرير معاملات التوثيق إلكترونيًا، بكتابة البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للشهر العقاري أو من خلال منصة مصر الرقمية أو التطبيق "أرغب في عمل توكيل".

سيارات الشهر العقاري والتوثيق المتنقلة

تقدم هذه الخدمة للمواطنين لإنهاء المعاملات بكفاءة عالية وبأقصى سرعة، مما يقلل من الزحام في الفروع ويسهل على الجميع إتمام معاملاتهم بسهولة.

باستخدام هذه التقنيات الحديثة والذكية، تتيح وزارة العدل للمواطنين الحصول على خدماتهم بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن، مما يعزز من مستوى الراحة والرضا لديهم في إنجاز معاملاتهم اليومية.