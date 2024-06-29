كيفية إزالة بهتان الملابس البيضاء: دليل سهل وفعال

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بهتان الملابس
بهتان الملابس

اكتساب الملابس البيضاء بهتانًا هو مشكلة شائعة، ولكن هناك طرق بسيطة لاستعادة بياضها ونضارتها دون الحاجة إلى منظفات باهظة الثمن. 

اكتشف كيف يمكنك استخدام الكلور بطريقة صحيحة للحفاظ على ملابسك بيضاء وجديدة.

الاستخدام الصحيح للكلور

استخدام الكلور هو أفضل طريقة لإزالة بهتان الملابس البيضاء، لكن يجب الانتباه لتطبيقه بحذر حتى لا يؤثر على الملابس الأخرى:

1. النقع الأولي:

امزج كمية كبيرة من المياه الدافئة مع فنجان صغير من الكلور.
  - اترك الملابس في هذا المحلول لمدة تصل إلى ساعة، ثم اغسلها بالماء النظيف.

2. التنظيف باليد:
  - افرك الملابس برفق بعد النقع لإزالة البهتان.
  - اشطفها جيدًا بالماء الجاري ثم اتركها لتجف.

3. استخدام الغسالة:

في حالة عدم القدرة على غسل الملابس يدويًا، ضعها في الغسالة على درجة حرارة عالية.
  - أضف قليلًا من الكلور أو منظف خاص بإزالة البقع.

الخطوات الإضافية للعناية

- استخدام ماء الزهرة: بعد الغسيل، يمكن وضع الملابس تحت المياه الجارية مع إضافة ماء الزهرة لإعطاء رائحة منعشة.
- الجفاف: اترك الملابس لتجف تمامًا بعد الغسيل.
- المحافظة على البياض: قم بالعناية المنتظمة بالملابس البيضاء لمنع إعادة حدوث البهتان.

 

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Elfagr.org

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