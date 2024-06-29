مروان قرقورة: 30 يونيو شكلت نقطة تحول في مستقبل الدولة المصرية

قال المهندس مروان قرقورة عضو جمعية رجال الأعمال، أن المسار الاصلاحى الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي يحتاج لتكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص فى شتى القطاعات.

وأضاف قرقورة، لا شك أن ما تم على صعيد البنية التحتية وشبكات الطرق والكبارى والنقل يمثل طفرة حقيقية وركيزة أساسية من ركاذ دعم وتشجيع الاستثمار.

وتابع عضو جمعية رجال الأعمال، 30 يونيو شكلت نقطة تحول حقيقية فى مصير الدولة المصرية، التى كان مخطط لها أن تسقط وتتفكك شأنها فى ذلك شأن كثير من دول المنطقة العربية، ولعل الشاهد على ذلك ما تعانية دول الجوار على حدودنا الشرقية والجنوبية والغربية من أوضاع أمنية صحبة وحروب أهلية واستعمار وعدم استقرار

وأوضح قرقورة، أعلم أننا جميعا نعانى ظروف اقتصادية صعبة وتحديات ليست بالهينة، متأثرين فى ذلك بأوضاع عالمية مضطربة ومحلية أيضا تحتاج لمراجعة حتمية فى كثير من الملفات، ولكن علينا ايضا أن ندرك قيمة ما نعيشه من أمن وأمان واستقرار.

وشدد قرقورة على ضرورة استعادة الشعب لروح 30 يونيو فى التكاتف والعمل من أجل التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة، فلا يمكن أن ننتظر من السماء أن تمطر ذهبا أو فضة، فالعمل العمل والبناء واقعا وشعارا للجمهورية الجديدة التى نتظلع فيها للاستقرار والرخاء.