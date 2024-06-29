ابنة مفيدة شيحة تتألق في حفل عقد قرانها: إلقاء نظرة على الإطلالة البديعة والحفل المميز

اشعلت ابنة الإعلامية مفيدة شيحة، منة الله، حفل عقد قرانها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانًا أبيض من الستان دون أكمام، مزين بزيل طويل يضفي عليها جمالًا لافتًا.

تميّزت إطلالتها أيضًا بشعرها الأصفر الذي انسدل بنعومة على كتفيها وميكب خفيف.

تفاصيل الإطلالة

فستان منة الله كان بمثابة بيان أناقة ورقي، حيث استعرضته بأناقة متناهية خلال حفل عقد القران، الذي أقيم داخل مسجد محمد علي بالقلعة.

وفقًا للمعلومات المتوفرة على موقع "vinted"، فإن سعر الفستان يبلغ نحو 384،198.22 جنيه مصري.

الاحتفال والفرحة

مفيدة شيحة لم تكتف بمجرد حفل العقد، بل حرصت أيضًا على مشاركة فرحتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث نشرت فيديو ترقص فيه مع ابنتها وخطيبها، معبرة عن سعادتها البالغة بهذه المناسبة السعيدة.

نبذة عن منة الله

- الاسم: منة الله عماد، ابنة الإعلامية مفيدة شيحة.

- التعليم: تخرجت من الجامعة البريطانية.

- الخطوبة: تمت خطبتها في ديسمبر الماضي.

- الاهتمامات: تهوى مجال الميكب وتربية الحيوانات.