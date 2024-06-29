من هو مسعود بزشكيان الإصلاحي الذي صعد مفاجئًا إلى صدارة انتخابات إيران؟



شهدت انتخابات الرئاسة في إيران، حدثًا مميزًا حينما تقدم مسعود بزشكيان، الجراح المشهور والسياسي الإصلاحي، إلى الجولة الثانية بعد أن حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

وتاريخه المهني البارز ومواقفه السياسية جعلت منه مرشحًا بارزًا في الساحة السياسية الإيرانية، وهذا يشكل نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي الحالي للبلاد.

جذوره ونشأته

مسعود بزشكيان، الذي ولد في مدينة مهاباد عام 1954، نشأ في أسرة متدينة واختار الطب كمسار له بعد انتهاء خدمته العسكرية.

حصل على تخصص في جراحة القلب وشغل مناصب بارزة في مجال الطب والتعليم الطبي، بما في ذلك رئاسة جامعة تبريز للعلوم الطبية، مما يبرز تفانيه واستقامته في مسيرته المهنية.



السياسة والتأثير

يُعرف بزشكيان بمواقفه الحادة ضد سياسات النظام الإيراني، ودعمه لحقوق الأقليات القومية والمشاركة السياسية الواسعة.

بالرغم من توجهه الإصلاحي، يظل تأثيره محدودًا بفعل السيطرة القوية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومؤسساته، ما يجعل تحقيق التغييرات الجذرية صعبة رغم شعبيته.

التحديات المستقبلية

رغم شعبيته وتأييده الواسع، يواجه مسعود بزشكيان تحديات كبيرة في التأثير على سياسات إيران بشكل يدعم التقارب مع الغرب، نظرًا للسيطرة المطلقة للمرشد الأعلى على القرارات الرئاسية والسياسية الرئيسية.

واختيار مسعود بزشكيان كمرشح إصلاحي بارز في انتخابات الرئاسة يعكس إرادة الناخبين الإيرانيين في السعي نحو تغييرات إيجابية في البلاد، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الإصلاحيين في إحداث تحولات عميقة في النظام السياسي.