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انفراد لـ"الفجر".. التغيير الوزاري يشمل نحو 20 حقيبة في مقدمتها "الخدمية"

أخبار مصر
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

لا صحة لما صرح به أحد الاعلاميين من تأخر تشكيل الحكومة بسبب رفض المنصب 

التأخر في التشكيل مرتبط بعدة أسباب أهمها دراسة دمج واستحداث بعض الوزارات وتوسيع دائرة الاختيار

مدبولي عقد أكثر من 65 لقاء ولم يرفض أي مرشح الوزارة 

⁠التغير موسع ويشمل من 18 إلى 20 وزارة وفي مقدمتها الوزارات الخدمية 
 

التعديل يتم في إطار من السرية على مدار ثلاثة أسابيع وكل التكهنات والمعلومات التي يتم نشرها غير صحيحة

أكد مصدر مطلع، لـ"الفجر" أن كل ما يتم تداوله عبر المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل الحكومة لا أساس له من الصحة، وأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، عقد أكثر من 65 لقاءًا مع عدد من الكفاءات لاختيار الأفضل لتولي الحقائب الوزاري المقرر تغييرها.

 

وأوضح المصدر، أنه خلال تلك اللقاءات والتشاور حول تولي الحقائب الوزراي لم يرفض أي شخص تولي المنصب، مشيرا إلى أن التأخير كان بسبب الوصول إلى اختيار أمثل وفي سرية تمام ويكون شخصية جديرة بتحمل المسؤولية وقادر على التحديات التي تمر بها البلاد فيالوقت الحالي.

 

وأشار المصدر، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن هناك دمج لعدد من الوزارات، والتغيير واسع وسيشمل حوالي 20 حقيبة وزراية في مقدمتها الوزرات الخدمية، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن المصري، بالإضافة إلى استحداث وزارات جديدة تلبي احتياجات وطموح الشعب المصري.

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