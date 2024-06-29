عاجل:- علي هامش مؤتمر الاستثمار.. الرئيس السيسي يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة.

تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء أكد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، التي تم ترفيعها مؤخرًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

هذا يعكس الأهمية التي توليها كل من مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهما، باعتباره ركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي. ويُعد مؤتمر الاستثمار أولى محطات تنفيذ هذه الشراكة.

دعم التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر

أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن انعقاد المؤتمر يعكس المصالح المشتركة بين الجانبين، وحرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر.

مناقشة التحديات الإقليمية

وتطرق اللقاء إلى سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة.

أكد الرئيس السيسي على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة، لتفادي الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

الدعوة إلى حل شامل للقضية الفلسطينية

جدد الرئيس السيسي تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع.

اتفق الجانبان على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة.