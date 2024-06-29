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خاص وعاجل انفرادت الفجر حول التعديل الوزاري

أخبار مصر
بوابة الفجر
  • لا صحة لما صرح به احد الإعلاميين من ان تأخر تشكيل الحكومة رفض المنصب.
  • التأخر في التشكيل الوزاري مرتبط بعدة اسباب اهمها دراسة دمج واستحداث بعض الوزارات والتوسع في دا س ئرك الاختبار
  • عقد الدكتور. مطفي مدبولي اكثر من ٦٥ لقاء ولم يرفض اي مرشح الوزارة.
  • التغيير موسع ويشمل من ١٧ الي ٢٠ وزارة وفي مقدمتها الوزارت الخدمية .

نفى مصدر مطلع صحة ما صرح به أحد الإعلاميين بشأن تأخر تشكيل الحكومة بسبب رفض المرشحين للمنصب. وأوضح المصدر أن التأخر في التشكيل يعود إلى عدة أسباب، أبرزها دراسة دمج واستحداث بعض الوزارات، بالإضافة إلى توسيع دائرة الاختيار. وذكر المصدر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد أكثر من 65 لقاءً ولم يرفض أي مرشح الوزارة.

وأضاف المصدر أن التغيير الحكومي سيكون واسعًا، حيث سيشمل من 18 إلى 20 وزارة، مع التركيز على الوزارات الخدمية. وأكد أن عملية التعديل تتم في إطار من السرية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وأن جميع التكهنات والمعلومات المنشورة بهذا الخصوص غير صحيحة.

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