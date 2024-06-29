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عاجل... مصدر مطلع لـ"الفجر": التغيير الحكومي يشمل من 18 إلى 20 حقيبة

أخبار مصر
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة المصرية تستعد لإجراء تغيير موسع يشمل من 18 إلى 20 حقيبة، مع التركيز بشكل خاص على الوزارات الخدمية. 

وشدد المصدر على أن هذا التعديل يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين أداء الوزارات وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

توسيع دائرة اختيار المرشحين

وذكرت أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعكف حاليًا على دراسة دمج واستحداث بعض الوزارات، إضافة إلى توسيع دائرة الاختيار للمرشحين المناسبين لتولي المناصب الوزارية.

 ولفت المصدر إلى أن مدبولي عقد أكثر من 65 لقاءً خلال الأسابيع الماضية لضمان اختيار الكفاءات القادرة على تنفيذ خطط الحكومة وتحقيق أهدافها.

اختيار الوزراء الجدد يتم في سرية تامة 

وأكد أن التعديل الحكومي يتم في إطار من السرية التامة، وأن جميع التكهنات والمعلومات المتداولة حول هذا الموضوع غير صحيحة. 

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد قريبًا، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.

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