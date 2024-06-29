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خاص لـ"الفجر": مدبولي عقد 65 لقاءً مع المرشحين للوزارة ولم يرفض أي منهم المنصب

أخبار مصر
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت

أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عقد 65 لقاءً مع مرشحين لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، ولم يرفض أي مرشح منهم العرض المقدم. 

 اختيار الكفاءات المناسبة

وأكد المصدر أن هذا العدد الكبير من اللقاءات يأتي في إطار سعي الحكومة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

دراسة استحداث وزارات جديدة

وأوضحت المصادر أن مدبولي يواصل دراسة دمج واستحداث بعض الوزارات، إلى جانب توسيع دائرة الاختيار للمرشحين، في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات الشعب المصري. 

وشدد المصدر على أن هذه العملية تتم في سرية تامة، حيث من المتوقع الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد قريبًا.

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