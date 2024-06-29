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أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

الاقتصاد
المانجو
المانجو

مع بداية موسم المانجو في مصر، وخاصة محصول المانجو الإسماعيلاوي الشهير بأنواعه المختلفة، نشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مصر والدول العربية. 

نستعرض قائمة بأسعار وأنواع 15 نوعًا من المانجو اليوم السبت 29 يونيو، وفقًا للموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

قائمة أسعار المانجو في سوق العبور

- مانجو عويس: من 20 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.
- مانجو هندي: من 17 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.
- مانجو تيمور: من 17 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.
- مانجو زبدية: من 15 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.
- مانجو بلدي: من 15 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.
- مانجو فونس: من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.
- مانجو فص: من 40 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.
- مانجو دبشة: من 15 جنيهًا إلى 27 جنيهًا.

 


- مانجو صديقة: من 17 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.
- مانجو جولك: من 17 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.
- مانجو سكري: من 17 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.
- مانجو "العجل": من 15 جنيهًا إلى 27 جنيهًا.
- مانجو سنارة: من 15 جنيهًا إلى 27 جنيهًا.
- مانجو فجر كلان: من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
- مانجو تومي: من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

 

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