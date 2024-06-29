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أسعار السمك اليوم في سوق العبور - السبت 29 يونيو 2024

الاقتصاد
سوق السمك
سوق السمك

السمك هو أحد الأطعمة المفضلة لدى العديد من المواطنين، ليس فقط بسبب فوائده الصحية العديدة، ولكن أيضًا كبديل اقتصادي للحوم في ظل ارتفاع أسعارها. 

وفقًا للموقع الرسمي لسوق العبور للجملة في القاهرة، نعرض لكم قائمة بأسعار وأنواع المأكولات البحرية اليوم السبت 29 يونيو 2024.

قائمة بأسعار وأنواع السمك اليوم

- **بلطي 1**: من 68 إلى 72 جنيه.
- **بلطي 2**: من 63 إلى 67 جنيه.
- **بلطي أسواني**: من 30 إلى 70 جنيه.
- **فيليه بلطي**: من 50 إلى 250 جنيه.
- **قشر بياض**: من 100 إلى 170 جنيه.
- **بياض أملس 1 بلدي**: من 90 إلى 130 جنيه.


- **بياض أملس 2 خليجي**: من 40 إلى 80 جنيه.
- **قراميط - شيلان**: من 30 إلى 70 جنيه.
- **ثعابين**: من 50 إلى 350 جنيه.
- **مكرونة سويسي**: من 80 إلى 140 جنيه.
- **موسى**: من 190 إلى 390 جنيه.
- **سبيط - كاليماري - سابيا**: من 190 إلى 390 جنيه.
- **قرش**: من 60 إلى 90 جنيه.
- **حدادي**: من 20 إلى 30 جنيه.
- **كابوريا**: من 40 إلى 200 جنيه.
- **مرجان 2**: من 75 إلى 135 جنيه.
- **مرجان مجمد**: من 30 إلى 50 جنيه.
- **جمبري 2**: من 400 إلى 500 جنيه.
- **بوري 1**: من 110 إلى 140 جنيه.


- **بوري 2**: من 85 إلى 95 جنيه.
- **مازليا - كشر**: من 90 إلى 130 جنيه.
- **شعور**: من 90 إلى 130 جنيه.
- **وقار**: من 90 إلى 165 جنيه.
- **قاروص - لوت**: من 90 إلى 170 جنيه.
- **دنيس**: من 100 إلى 240 جنيه.


تختلف الأسعار بناءً على الجودة والمصدر والعرض والطلب.

 

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