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وزارة التعليم تطمئن طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء

طلاب وجامعات
امتحان الثانوية العامة
امتحان الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تلقت شكاوى حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء لشهادة إتمام الثانوية العامة، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقرير حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات، والتحقق من عدم وجود أي أخطاء أو أسئلة تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزير رضا حجازي يتابع تقرير اللجنة الفنية عن كثب، مشددًا على أن مصلحة الطلاب ستكون على رأس الأولويات ولن يتضرر أي طالب خلال عملية التصحيح.

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