5 أعراض للإصابة بسرطان الثدي.. تعرفي عليهم

كشف لدكتور بابيتا بانسال سينغ، استشاري أول علاج الأورام بالإشعاع، مستشفى أندروميدا للسرطان، عن أنه يعد الكشف في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق نتائج علاجية فعالة للوقاية من سرطان الثدي.

وتوصي إرشادات الفحص ببدء التصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين للنساء المعرضات للخطر المتوسط، على الرغم من أن هذا قد يختلف بناءً على عوامل الخطر الفردية.

كما أن الفحوصات الذاتية المنتظمة مهمة أيضًا للكشف المبكر، وتمكين الأفراد من تحديد أي تغييرات في أنسجة الثدي لديهم على الفور

أعراض سرطان الثدي

التعرف على العلامات والأعراض المبكرة يمكن أن يسهل التشخيص المبكر:

- الكتلة: كتلة أو سماكة ملحوظة في الثدي أو تحت الإبط.

- التغيرات في شكل الثدي وحجمه: يجب تقييم أي تغييرات في محيط الثدي أو حجمه.

- انقلاب الحلمة: بداية انقلاب الحلمة أو إفرازاتها مؤخرًا.

- تغيرات جلدية: ظهور نقرات أو احمرار أو ملمس يشبه قشر البرتقال على جلد الثدي.

- كتلة تحت الإبط: تورم العقد الليمفاوية في الإبط يمكن أن يشير إلى انتشار السرطان