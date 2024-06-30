هذا ما يحدث عند الإصابة بسرطان الثدي.. علامات خطيرة

يعد سرطان الثدي مصدر قلق صحي كبير، والوعي بعلاماته وأعراضه وأهمية الكشف المبكر عنه يمكن أن يكون منقذًا للحياة، سنستكشف هنا الجوانب الحاسمة لسرطان الثدي التي يجب على الجميع معرفتها.

التعرف على العلامات والأعراض

غالبًا ما يظهر سرطان الثدي مع العديد من الأعراض الرئيسية التي لا ينبغي تجاهلها أبدًا واحدة من العلامات الأولية هي وجود كتلة غير مؤلمة في الثدي.

في حين قد يفترض الكثيرون أن السرطان يرتبط بالألم، فإن كتل الثدي، خاصة تلك غير المؤلمة، يمكن أن تشير إلى وجود السرطان، خاصة عند النساء فوق سن 35-40.

تشمل الأعراض المهمة الأخرى ما يلي:

• العقد الليمفاوية الإبطية: يمكن أن يكون تورم أو وجود عقد في الإبط علامة على الإصابة بسرطان الثدي.

• إفرازات من الحلمة: يجب فحص أي إفرازات من الحلمة، خاصة إذا كانت ملطخة بالدم، من قبل أخصائي الرعاية الصحية.

• تغيرات الجلد: سماكة جلد الثدي أو أي تغيرات ملحوظة في نسيج الثدي يمكن أن تكون مؤشرا على وجود مشاكل كامنة.

• انقلاب الحلمة: يمكن أن تكون الحلمة التي كانت في السابق متجهة إلى الخارج إلى الداخل علامة مثيرة للقلق.

• التغيرات في حجم الثدي أو شكله: يجب أن تؤدي التغييرات المفاجئة في محيط الثدي أو حجمه أو شكله إلى إجراء تقييم طبي.

تحدي التوعية والفحص

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن السرطان مؤلم دائمًا، مما يدفع الكثيرين إلى تجاهل الكتل غير المؤلمة.

غالبًا ما يؤدي هذا التأخير في طلب الرعاية الطبية إلى تشخيص متأخر، مما يجعل العلاج أكثر صعوبة.

في البلدان التي لديها أنظمة ضمان اجتماعي راسخة، يعد التصوير الشعاعي للثدي بالفحص الروتيني ممارسة قياسية، وخاصة بالنسبة للنساء فوق سن الأربعين.

ويدفع الأفراد في كثير من الأحيان تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بهم، فإن الفحص الروتيني ليس منتشرا.

ويؤدي هذا إلى تشخيص العديد من الحالات في مراحل متقدمة، حيث يكون العلاج أكثر كثافة والنتائج أقل ملاءمة.

أهمية الكشف المبكر

إن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يزيد بشكل كبير من فرص نجاح العلاج عندما يتم اكتشافه مبكرًا، غالبًا من خلال طرق الفحص الروتينية مثل التصوير الشعاعي للثدي، تكون معدلات البقاء على قيد الحياة أعلى بكثير، وتكون العلاجات المطلوبة أقل تدخلًا.