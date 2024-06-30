مالا تعرفيه عن تغيرات الغدة الدرقية بعد الولادة

فرط نشاط الغدة الدرقية، يمكن أن يسبب أعراض مثل سرعة ضربات القلب، وفقدان الوزن، والقلق، والحالات الشديدة قد تؤدي إلى مضاعفات مثل تسمم الحمل والولادة المبكرة.

أما قصور الغدة الدرقية، ويمكن أن يؤدي إلى التعب وزيادة الوزن والاكتئاب، وإنه أمر بالغ الأهمية لنمو دماغ الجنين، ويمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية غير المعالج إلى إعاقات ذهنية لدى الطفل.

تغيرات الغدة الدرقية بعد الولادة

تتميز فترة ما بعد الولادة بتقلبات هرمونية كبيرة حيث يتكيف الجسم بعد الولادة، وتشمل تغييرات الغدة الدرقية ما يلي:

1. التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة: وهو التهاب يصيب الغدة الدرقية ويحدث عند نحو 5-10% من النساء خلال السنة الأولى بعد الولادة يمكن أن يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، يليه قصور الغدة الدرقية، وغالبًا ما يعود إلى الوظيفة الطبيعية بعد مرور بعض الوقت.

2. تغيرات في جهاز المناعة: يؤدي الحمل إلى تثبيط جهاز المناعة لتحمل الجنين، وبعد الولادة، ينشط جهاز المناعة من جديد، ويمكن أن تؤدي عملية إعادة التنشيط هذه في بعض الأحيان إلى أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية.