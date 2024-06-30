تغيرات الغدة الدرقية أثناء انقطاع الطمث وتأثيرها على الصحة

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انقطاع الطمث يؤدي إلى انخفاض في الهرمونات الإنجابية، مما يؤثر على الغدة الدرقية، تشمل التغييرات الرئيسية ما يلي:

1. انخفاض مستويات هرمون الاستروجين: انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يمكن أن يؤثر على وظيفة الغدة الدرقية واستقلاب هرمونات الغدة الدرقية.

2. تغير مستويات هرمون الغدة الدرقية: يمكن أن يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين والتغيرات الهرمونية الأخرى إلى اختلافات في مستويات هرمون الغدة الدرقية، مما يحاكي في بعض الأحيان قصور الغدة الدرقية.

3. زيادة خطر الإصابة بأمراض الغدة الدرقية: الشيخوخة والتغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث تزيد من خطر الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية مثل قصور الغدة الدرقية وعقيدات الغدة الدرقية.

التأثير على الصحة

- قصور الغدة الدرقية: قد تكون أعراض مثل التعب وزيادة الوزن والاكتئاب أكثر وضوحًا ويمكن أن تتداخل مع أعراض انقطاع الطمث، مما يجعل التشخيص صعبًا.

- فرط نشاط الغدة الدرقية: أقل شيوعًا ولكن يمكن أن يسبب أعراضًا مثل خفقان القلب، وفقدان الوزن، والقلق.

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تغيرات الغدة الدرقية أثناء انقطاع الطمث وتأثيرها على الصحة

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