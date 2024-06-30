تأثير تغيرات الغدة الدرقية على الصحة بعد الولادة

تتميز فترة ما بعد الولادة بتقلبات هرمونية كبيرة حيث يتكيف الجسم بعد الولادة، وتشمل تغييرات الغدة الدرقية ما يلي:

1. التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة: وهو التهاب يصيب الغدة الدرقية ويحدث عند نحو 5-10% من النساء خلال السنة الأولى بعد الولادة يمكن أن يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، يليه قصور الغدة الدرقية، وغالبًا ما يعود إلى الوظيفة الطبيعية بعد مرور بعض الوقت.

2. تغيرات في جهاز المناعة: يؤدي الحمل إلى تثبيط جهاز المناعة لتحمل الجنين، وبعد الولادة، ينشط جهاز المناعة من جديد، ويمكن أن تؤدي عملية إعادة التنشيط هذه في بعض الأحيان إلى أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية.

التأثير على الصحة

- مرحلة فرط نشاط الغدة الدرقية: قد يسبب القلق، وخفقان القلب، وفقدان الوزن.

- مرحلة قصور الغدة الدرقية: يمكن أن تؤدي إلى التعب وزيادة الوزن والاكتئاب هذه المرحلة مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم اكتئاب ما بعد الولادة.