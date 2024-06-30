" target="_blank"> ads

تأثير تغيرات الغدة الدرقية على الصحة بعد الولادة

منوعات
بوابة الفجر

تتميز فترة ما بعد الولادة بتقلبات هرمونية كبيرة حيث يتكيف الجسم بعد الولادة، وتشمل تغييرات الغدة الدرقية ما يلي:

1. التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة: وهو التهاب يصيب الغدة الدرقية ويحدث عند نحو 5-10% من النساء خلال السنة الأولى بعد الولادة يمكن أن يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، يليه قصور الغدة الدرقية، وغالبًا ما يعود إلى الوظيفة الطبيعية بعد مرور بعض الوقت.

2. تغيرات في جهاز المناعة: يؤدي الحمل إلى تثبيط جهاز المناعة لتحمل الجنين، وبعد الولادة، ينشط جهاز المناعة من جديد، ويمكن أن تؤدي عملية إعادة التنشيط هذه في بعض الأحيان إلى أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية.

التأثير على الصحة

- مرحلة فرط نشاط الغدة الدرقية: قد يسبب القلق، وخفقان القلب، وفقدان الوزن.

- مرحلة قصور الغدة الدرقية: يمكن أن تؤدي إلى التعب وزيادة الوزن والاكتئاب هذه المرحلة مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم اكتئاب ما بعد الولادة.

 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - انفراد لـ "الفجر".. حركة المحافظين الجديدة 2024 كاملة.. ومصادر: الأكبر في تاريخ مصر

عاجل| أحمد موسى يكشف موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة (فيديو)

وزارة التعليم بالسعودية توضح عدد الفصول الدارسية في التقويم الدراسي الجديد

هل أرادت أمريكا تغيير نظام الحكم في عهد مبارك؟.. أبو الغيط يُجيب

عاجل.. جوميز يكشف سر فوز الزمالك أمام سيراميكا ويعلق على غياب الجماهير

"طعنة بالصدر".. ننشر صورة المتهم بقتل سباك الوراق بسبب المخدرات

تغيرات الغدة الدرقية أثناء انقطاع الطمث وتأثيرها على الصحة

تأثير تغيرات الغدة الدرقية على الصحة بعد الولادة