وصف قائد المنتخب الإيطالي جيانلويجي دوناروما أداء فريقه أمام سويسرا بـ "البشع"، في مباراة انتهت بهزيمة "الآتزوري" ومن ثم الإقصاء من بطولة أمم أوروبا، مشيرًا إلى أنه وزملائه مصدومين.

دوناروما يعلق على خروج ايطاليا من اليورو

عقب المباراة التي انتهت أمس السبت بهزيمة حاملة اللقب بهدفين نظيفين، أقر حارس المرمى الإيطالي بأنه لا يجد "الكلمات المناسبة لوصف هذه الليلة"، لاعتباره أنهم قدموا "مباراة سيئة للغاية".



وأضاف: "علينا أن نراجع ضمائرنا معًا لفهم ما كان يمكننا القيام به بشكل أفضل، لأنه كان ينبغي علينا القيام بذلك بشكل أفضل بكثير".

وأوضح حارس مرمى باريس سان جيرمان أن "الجميع مسؤولون" عن إقصاء إيطاليا، معربًا عن أسفه الشديد للجماهير، وقال "لاحقًا سنتحدث بهدوء" لفهم ما حدث.

وأكد دوناروما "عندما ترتدي قميص الآتزوري" فإن الجميع "يتوقع منك الكثير"، وهذا يعني أنه يتعين عليك "تحمل المسؤولية".

وقال: "لقد تحدثنا كثيرًا عن ذلك الأيام الماضية، عندما تلعب هذه المباريات بهذه الطريقة، بأداء يجعلك تستحق الخسارة أمام سويسرا، فمن الصواب الاعتذار لكل الجماهير التي جاءت الذين إلى هنا، ولكن عليك أن تبدأ من جديد والمضي قدمًا بإرادة للقيام بالأمور بشكل أفضل".