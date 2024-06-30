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في غياب ميسي.. انتر ميامي يتغلب على ناشفيل في الدوري الأمريكي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قاد الإسباني جوردي ألبا فريقه إنتر ميامي الأمريكي لفوز 1-2 في ملعب ناشفيل، ليواصل الفريق تحقيقه للانتصارات دون كل من نجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

في غياب ميسي.. انتر ميامي يتغلب على ناشفيل في الدوري الأمريكي

تقدم إنتر ميامي بهدفين في الشوط الأول من خلال الأمريكي الشاب إيان فراي (ق40) من رأسية رائعة، وجوردي ألبا (ق44) من تسديدة قوية بيسراه خارج المنطقة، قبل أن يقلص الألماني هاني مختار النتيجة لناشفيل (ق73) من ركلة جزاء.

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ويعد الهدف هو الرابع لألبا في مشواره بالدوري الأمريكي، ليحقق فريقه إنتر انتصاره الثالث دون ميسي وسواريز، اللذان يشاركان مع الأرجنتين وأوروغواي في بطولة كوبا أمريكا.

ورفع إنتر رصيده إلى 44 نقطة في صدارة القسم الشرقي، متفوقًا بنقطتين مؤقتًا عن سينسيناتي.

 

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