أنواع السرطان الشائعة لدى الرجال فوق سن الأربعين

يجب على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا الحذر من هذه الأنواع من السرطان

مع تقدم الرجال في العمر، يزداد خطر إصابتهم بأنواع مختلفة من السرطان بشكل ملحوظ.

ومن الأهمية بمكان بالنسبة للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا أن يكونوا على دراية بأكثر أنواع السرطان شيوعًا التي تؤثر على ديموغرافيتهم، وأن يفهموا التدابير الوقائية، وأن يدركوا أهمية الكشف المبكر.

سرطان البروستات

سرطان البروستاتا هو السرطان الأكثر شيوعا بين الرجال، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما وغالبا ما ينمو ببطء ويظل في البداية محصورا في غدة البروستاتا.

يمكن أن يكون الاكتشاف المبكر من خلال اختبارات الدم لمستضد البروستاتا النوعي (PSA) وفحوصات المستقيم الرقمية (DRE) منقذًا للحياة.

سرطان الرئة

سرطان الرئة هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم والتدخين هو عامل الخطر الأساسي، ولكن يمكن لغير المدخنين أيضًا أن يصابوا بسرطان الرئة بسبب عوامل مثل التدخين السلبي والتعرض لبعض المواد الكيميائية.

يوصى باستخدام جرعات منخفضة من الأشعة المقطعية للكشف المبكر عند الأفراد المعرضين لمخاطر عالية.

سرطان قولوني مستقيمي

وفقًا للدكتور دينيش سينغ، رئيس قسم علاج الأورام بالإشعاع في مستشفى أندروميدا للسرطان، سونيبات، "يؤثر سرطان القولون والمستقيم على القولون والمستقيم ويتم تشخيصه عادة لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

ويمكن للفحوصات المنتظمة، بما في ذلك تنظير القولون، اكتشاف الأورام الحميدة السابقة للتسرطن والسرطان في مرحلة مبكرة، وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل ملحوظ.

سرطان المثانة

يعد سرطان المثانة أكثر شيوعًا لدى الرجال منه لدى النساء ويصيب عادةً الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا. وتشمل عوامل الخطر التدخين والتعرض للمواد الكيميائية الصناعية. اختبارات البول وتنظير المثانة يمكن أن تساعد في الكشف المبكر.