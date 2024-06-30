تدخل جوي.. حدث غريب على سقف ملعب ألمانيا والدنمارك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اضطر رجال الشرطة للتدخل من أجل التعامل مع رجل، صعد إلى سقف ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل بوروسيا دورتموند، الذي استضاف المباراة التي فاز فيها منتخب ألمانيا على نظيره الدنماركي (2/0)، مساء أمس السبت، في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

تدخل جوي.. حدث غريب على سقف ملعب ألمانيا والدنمارك

ونجح رجال الشرطة في الإمساك برجل، يبلغ من العمر 21 عاما، بعد توجهه صوب سقف الملعب.

وأضاءت طائرة مروحية سقف الملعب، لتسهيل مهمة الإمساك بالمشجع، حسب بيان الشرطة الألمانية.

txt

قادر علي اللعب في أوروبا.. نجم الزمالك يفاجئ محمد عبد المنعم بتصريح مثير

txt

مودريتش يلمح بالاعتزال.. ماذا قال؟

وأوضحت الشرطة أن الرجل من مدينة اوسنابروك، الواقعة شمال غرب ألمانيا، وصعد إلى سقف الملعب في الساعة الثامنة و27 دقيقة بتوقيت جرينتش، ولم يتضح في البداية كيفية وصوله إلى هذه المنطقة، ولأي غرض.

يذكر أن ألمانيا تنتظر في ربع النهائي، الفائز من مواجهة إسبانيا وجورجيا، المقررة مساء اليوم الأحد.

 

المانيا الدنمارك المانيا والدنمارك اليورو يورو 2024

مواد متعلقة

لجنة تقصي الحقائق تكشف مفاجأة بشأن حريق مباراة سموحة وبيراميدز

برشلونة يحسم موقفه من انتقال يامين يامال إلى باريس سان جيرمان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام السابق يُقاضي عصام عبد الفتاح بسبب هذا التصريح

عاجل.. الزمالك يعلن تجديد التعاقد مع محمد صبحي لمدة أربعة مواسم

عاجل.. شوبير ينهي الجدل حول مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي وإمكانية إلغاء البطولة

عاجل.. هالاند يرفض التوقيع لبرشلونة بسبب ريال مدريد

عاجل.. كولر يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا بعد أزمته الأخيرة

أصوات داخل برشلونة تعترض على صفقة الموسم

عاجل:- قرار وزارة التموين بشأن السكر في مصر: الحظر على التصدير وتوفير السكر الحر للمواطنين

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش