استقرار أسعار السيارات في السوق المحلي: تحديثات على أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في مصر

مازالت أسعار السيارات تشهد استقرارًا ملحوظًا داخل السوق المحلي بعد الانخفاضات الأخيرة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

يبحث متابعو أخبار السيارات باستمرار عن تحديثات الأسعار، وفي هذا المقال نرصد أحدث أسعار السيارات المختلفة.

أسعار هيونداي أكسنت المستعملة

- **هيونداي أكسنت RB 2012**: 480،000 جنيه.

- **هيونداي أكسنت 2011**: 350،000 جنيه.

- **هيونداي أكسنت 2015**: 550،000 جنيه.

- **هيونداي أكسنت 1999**: 200،000 جنيه.

أسعار لادا جرانتا المستعملة

لادا جرانتا 2016: 230،000 جنيه.

لادا جرانتا 2017: 240،000 جنيه.

لادا جرانتا 2019: 300،000 جنيه.

أسعار سيارات شيري تيجو 7

- **شيري تيجو 7 فئة BASE LINE**: 950،000 جنيه.

- **شيري تيجو 7 فئة HIGH LINE**: 1،025،000 جنيه.

أسعار سيارات سيات تاراكو 2024

شهدت أسعار سيارات سيات تاراكو انخفاضًا بقيمة 250 ألف جنيه مقارنة بأسعار مارس 2024:

- **سيات تاراكو Experience 2**: 2،200،000 جنيه.

- **سيات تاراكو FR 2**: 2،350،000 جنيه.

أسعار سيارات شيري تيجو 3

انخفضت أسعار سيارات شيري تيجو 3 بقيمة 75 ألف جنيه مقارنة بالشهر الماضي:

- **شيري تيجو 3 فئة A/T**: 750،000 جنيه (بدلًا من 855،000 جنيه).

أسعار سيارات سوزوكي 2024

- **سوزوكي فرونكس 2024 فئة GL 1 Tone**: 1،350،000 جنيه (بدلًا من 1،550،000 جنيه).

- **سوزوكي فرونكس 2024 فئة GL 2 Tone**: 1،400،000 جنيه (بدلًا من 1،600،000 جنيه).

- **سوزوكي فرونكس 2024 فئة GLX 1 Tone**: 1،450،000 جنيه (بدلًا من 1،650،000 جنيه).

- **سوزوكي فرونكس 2024 فئة GLX 2 Tone**: 1،500،000 جنيه (بدلًا من 1،700،000 جنيه).

تفاصيل سيارات سوزوكي فرونكس 2024

تأتي سيارات سوزوكي فرونكس ضمن فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجة، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 105 حصان مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/متر.

أسعار سيارات إم جي 5

تبدأ أسعار سيارات إم جي 5 لشهر الجاري من 830،000 جنيه للفئة الأولى، و900،000 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تفاصيل سيارات إم جي 5 موديل 2024

تعتمد سيارات إم جي 5 موديل 2024 على محرك 4 سلندر بسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن/متر عند 4،500 دورة/الدقيقة، بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

أسعار سيارات كيا

- كيا أتوماتيك / LX 2023 سعة 1600 **: 1،169،900 جنيه.