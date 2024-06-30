ممفيس ديباي خارج أسوار أتلتيكو مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم الأحد فسخ عقد مهاجم منتخب هولندا ممفيس ديباي قبل يومين فقط من مواجهة "الطواحين" أمام رومانيا في دور الـ16 لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

ممفيس ديباي خارج أسوار أتلتيكو مدريد

كما قرر أتلتيكو مدريد رحيل الإسباني ماريو هيرموسو والبرازيلي غابريل باوليستا في صفقة انتقال حر.

وانضم ديباي (30 عامًا) إلى أتلتيكو قادمًا من صفوف برشلونة مطلع عام 2023، وتعرض لانتقادات مستمرة لعدم ظهوره بالمستوى المأمول سواء مع فريقه الإسباني أو منتخب بلاده.

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لكن ديباي خلف روبن فان بيرسي في لقب الهداف التاريخي للمنتخب الهولندي في كأس أمم أوروبا، ويتبقى له أربعة أهداف فقط على تسجيل هدفه الدولي رقم 50، ومن المقرر أن يشارك منذ البداية أمام رومانيا.
 

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