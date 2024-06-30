استقرار أسعار الذهب في مصر ليوم الأحد 30 يونيو 2024

واصلت أسعار الذهب في مصر استقرارها الممتد لليوم الثاني على التوالي داخل محلات الصاغة، حيث ثبتت الأسعار عند آخر ارتفاع لها.

شهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلي ارتفاعًا قدره 5 جنيهات للجرام خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لتحديثات شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 30 يونيو 2024 استقرارًا في أسواق الصاغة، حيث بلغت قيمته 3600 جنيه للجرام، حسبما أوضحت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر الذهب عيار 21

شهد سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المحلي، استقرارًا اليوم الأحد 30 يونيو 2024، حيث بلغ 3150 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 30 يونيو 2024 استقرارًا داخل أسواق الصاغة المحلية، حيث بلغ 2700 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2024 نحو 25240 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي

على المستوى العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2024 نحو 2320 دولار للأوقية.