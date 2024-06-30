عاجل:- قرار وزارة التموين بشأن السكر في مصر: الحظر على التصدير وتوفير السكر الحر للمواطنين

أعلن الدكتور على المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد 30 يونيو 2024، عن قرار هام بشأن سوق السكر في مصر، حيث تقرر تجديد حظر تصدير السكر المحلي لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الأول من شهر يوليو.

تفاصيل القرار

سبق للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن أصدر قرارًا بالسماح بتصدير كميات فائضة من السكر وفقًا للقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، مع تأكيد أن هذا القرار يستثني الكميات التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

السكر الحر ومخازن الصرف

يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتوفير السكر الحر للمواطنين بأسعار ميسرة، حيث يتم توزيعه عبر المخازن التموينية التابعة لشركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتتضمن هذه المخازن أكثر من 40 ألف نقطة توزيع مثل المجمعات الاستهلاكية ومشروعات الجمعيات وبدالي التموين.

تعليمات الرقابة والمتابعة

أصدر المعاون الوزاري، أحمد كمال، التوجيهات اللازمة لكافة الأجهزة الرقابية بما في ذلك مديريات التموين في المحافظات، للتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

يشمل هذا مراقبة ومتابعة عمليات ضخ السكر إلى الأسواق، والتأكد من الالتزام بالضوابط والآليات المحددة للرقابة، بما في ذلك كتابة الأسعار وضمان الأوزان المطابقة.