الاتحاد الإيطالي يجدد الثقة في سباليتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل جرافينا، اليوم الأحد، عن تجديد الثقة في مدرب المنتخب الوطني لوتشيانو سباليتي بالرغم من الخروج من بطولة أمم أوروبا 2024 من الدور ثمن النهائي على يد منتخب سويسرا بعد الخسارة بهدفين دون رد.

الاتحاد الإيطالي يجدد الثقة في سباليتي

صرّح جرافينا خلال مؤتمر صحافي مشترك من ألمانيا "لقد تحدثت أمس مع سباليتي وليس من المنطقي وقف مشروع يمتد لعدة سنوات ولم يبدأ تنفيذه إلا منذ ثمانية أشهر فقط".

وأضاف رئيس الاتحاد الإيطالي: "نحن نثق فيه وفي غضون 60 يومًا سنعود للملعب مجددًا وليس من المنطقي التفكير في أن تغيير هذا المشروع خلال شهرين سيُظهر لنا مبابي".

من جانبه، تقبّل سباليتي انتقادات الصحافة اللاذعة وأقر بأنه لم يكن في على المستوى المطلوب، ومع ذلك تعهد بأن التزامه سيكون كاملًا.

وقال سباليتي: "لا يزال هناك الكثير من الأشياء لإظهارها والتزامي سيكون كاملا. يجب أن أكون صريحًا خلال تلك المباريات الـ14 التي خضتها خلال مسيرتي مع المنتخب الإيطالي. لقد كنا جيدين حتى لحظة محددة. وبالأمس قمنا بخطوة للخلف غير مقبولة ولكنني أعرف ماذا ينقصنا".

 

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