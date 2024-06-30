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أتلتيكو مدريد يجدد عقد أزبيليكويتا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

جدد المدافع سيزار أزبيليكويتا عقده مع أتلتيكو مدريد لموسم آخر، حتى 30 يونيو/حزيران 2025، اليوم الأحد.

أتلتيكو مدريد يجدد عقد أزبيليكويتا

وانضم اللاعب البالغ من العمر 34 عاما لصفوف الأتلتي، في يوليو/تموز 2023، بعد مسيرة طويلة مع تشيلسي امتدت 11 عاما، وأصبح خلالها قائد الفريق.

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وفي موسمه الأول مع "الروخيبلانكوس"، خاض أزبيليكويتا 34 مباراة رسمية، لعب خلالها 1826 دقيقة.

ولدى إعلانه عن تجديد عقد اللاعب، أبرز أتلتيكو مدريد "خبرة" المدافع، التي "سرعان ما جعلته أحد الركائز الأساسية في الفريق، وكذلك أحد أكثر اللاعبين شعبية لدى مشجعينا، الذين سيتمكنون من مواصلة الاستمتاع بأدائه لموسم آخر".
 

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