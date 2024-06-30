لن يتمكن جيرنوت تراونر، مدافع منتخب النمسا، من المشاركة في مواجهة تركيا في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، بسبب مشكلات عضلية، كما أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم اليوم الأحد.

مدافع النمسا يغيب عن موقعة تركيا

وتعرض قلب دفاع فينورد للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على بولندا (1-3)، الثانية في دور المجموعات، ومنذ ذلك الحين وهو يكافح للتغلب على إصابة عضلية حرمته من اللعب أمام هولندا، وحينها أبدى المدرب رالف رانجنيك أسفه الشديد لغيابه بسبب معرفة لاعبه بالكرة الهولندية.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي عقب الفوز على هولندا 2-3 ليتأهل ببراعة إلى الدور التالي: "أنا حزين من أجله، فقد كان في حالة ممتازة. لعب في هولندا عدة سنوات، ومن الواضح أن هذه إحدى المباريات التي كان يود أن يلعبها أكثر من غيرها. لكنه لا يستطيع اللعب، وربما لن يكون قد تعافى بحلول ثمن النهائي، إذا بلغناه".

والآن تأكدت الشكوك، ولن يتمكن تراونر رسميا من مواجهة تركيا.

ومع ذلك، تأمل النمسا في الاعتماد على قلب دفاعها الأساسي في الجولة التالية، إذا نجحت في التغلب على تركيا في الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

