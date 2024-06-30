أكد الإسباني ناتشو فيرنانديز، قبل ساعات من مواجهة جورجيا، اليوم الأحد، في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024، أن منتخب بلاده يحلم باللقب.

ناتشو: هذا حلمي.. ونجم برشلونة مدهش

وقال صاحب ال 34 عاما "العام الماضي فزنا بدوري الأمم وكانت لحظة رائعة، كان أول لقب أتوج به مع المنتخب، وكان أمر له مذاق خاص جدا، لكن هذه كأس اليورو"، مضيفا "نحن نسير على الطريق الصحيح، لكننا نعلم أن التتويج صعب للغاية".

وحذر "لقد دخلنا المرحلة النهائية والأكثر خطورة، لكن أحلامنا كبيرة، أتمنى أن نبلغ النهائي ونفوز به، وأن أتمكن من إنهاء مسيرتي في أوروبا بأفضل طريقة ممكنة".

وتحدث اللاعب، الذي وقع مؤخرا مع القادسية السعودي، عن نسيج المنتخب الحالي وأبرز "إنها مجموعة تضم شباب ومخضرمين، هناك أجواء جيدة للغاية، هذا المزيج من المواهب جعل الأمور أسهل بين اللاعبين الواعدين وأولئك الذين توجوا بالفعل بالعديد من الألقاب".

ومن بين هؤلاء الشباب، أبرز بشكل خاص لامين يامال، الذي لم يكمل 17 عاما، لكنه أصبح أحد الأساسيين الذين لا غنى عنهم.

وقال عن لاعب برشلونة "إنه حالة خاصة وهو لا يزال في ال16 من عمره، كنا نتحدث عن هذا الأمر وكيف كنا في مثل عمره نلعب مع الأصدقاء في المدرسة، إنه يعيش الحلم، لكنه يتمتع بإمكانات وموهبة مدهشة".

وعن مواجهة جورجيا، حذر ناتشو من خطر المنافسين في دور ال 16، وقال "ربما ينظر إلينا البعض كمرشحين للقب، لا يهمنا ذلك، نحن نركز على الاستمرار على نفس المنوال الذي اتبعناه طوال البطولة".

وأكد "يجب أن نتحلى بالتركيز أمام جورجيا، ستكون مباراة غاية في الصعوبة لأن لديهم أسلحتهم".

