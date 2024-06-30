توقيع بروتوكول تعاون بين مبادرة "ابدأ" ومجموعة مون دراجون الإسبانية لتعميق سبل التعاون المشترك

شهد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة توقيع بروتوكول تعاون بين شركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ومجموعة مون دراجون الإسبانية بهدف تعميق سبل التعاون المشترك في مجالات أبرزها نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والتعليم الفني والبحث والتطوير.



وقد وقع البرتوكول الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات واينيجو ألبيزوري رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية، وحضر مراسم التوقيع سفير اسبانيا بالقاهرة، وعدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي.