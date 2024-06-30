بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا وسلوفاكيا يلا شوت اليوم في اليورو

بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا وسلوفاكيا يلا شوت

جولة اليورو بين England vs Slovakia اليوم، مشاهدة مباراة انجلترا وسلوفاكيا بث مباشر يلا شوت اليوم في اليورو، في مباراة ثمن النهائي من بطولة يورو 2024، يجد منتخب إنجلترا نفسه أمام تحدي كبير في مشواره نحو تحقيق اللقب الأوروبي المرموق. بعد أداء متميز في دور المجموعات، حيث تصدروا المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، يسعى الأسود الثلاثة لمواصلة تألقهم وتحقيق الفوز على منتخب سلوفاكيا للتأهل إلى ربع النهائي.

منتخب إنجلترا بدأ مشواره بفوز صعب على منتخب صربيا، ومن ثم حقق تعادلين متتاليين أمام الدنمارك وسلوفينيا. على الرغم من التعادلات، إلا أن أداء الفريق كان متميزًا، خاصة بفضل تواجد لاعبين بارزين مثل هاري كين وراحيم سترلينج، اللذين يعدان ركائز أساسية في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت.

من جهة أخرى، حقق منتخب سلوفاكيا تأهله إلى ثمن النهائي كأحد أفضل الثوالث، بعد أداء مميز في مجموعتهم الصعبة. بدأت رحلتهم بفوز مفاجئ على بلجيكا، ورغم تعادلهم في مباراتين أخريين أمام أوكرانيا ورومانيا، إلا أنهم استطاعوا تحقيق التأهل بفضل أداء قوي وتفوقهم في حسم فارق الأهداف.

يتسم لقاء اليوم بالأهمية الكبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما للمضي قدمًا في البطولة وتحقيق حلم التتويج. سيكون اللقاء اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريقين على التعامل مع الضغوطات وتقديم أداء متميز في لحظة الحسم. بالنظر إلى الأداء السابق لكلا الفريقين، يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومفتوحة المجال لأي نتيجة، حيث سيعمل كل فريق على استغلال نقاط قوته للفوز والتأهل للدور المقبل.

ما هو موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024؟

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، ستشهد بطولة يورو 2024 مباراة مثيرة بين منتخبي إنجلترا وسلوفاكيا على أرضية ملعب فيلتينس أرينا. هذه المواجهة تأتي في إطار الدور ثمن النهائي، حيث يتنافس الفريقان على بطاقة الصعود إلى المربع الذهبي للبطولة الأوروبية المرموقة.

منتخب إنجلترا، المعروف بلقب "الأسود الثلاثة"، يدخل المباراة بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط. حقق الفريق الإنجليزي انتصارًا مهمًا على منتخب صربيا، وتعادل في مباراتين أمام الدنمارك وسلوفينيا، مما يظهر استقرارهم وقدرتهم على التأقلم في الظروف الصعبة.

من جهة أخرى، حل منتخب سلوفاكيا ثالثًا في مجموعتهم الصعبة بأربع نقاط، وتأهل كأحد الأفضل الثوالث. استطاعت السلوفاكيين تحقيق فوز مهم على منتخب بلجيكا، ورغم تعادلهم في مباراتين أخريين أمام أوكرانيا ورومانيا، فإن أدائهم كان قويًا وكافيًا لتحقيق التأهل.

سيكون لقاء اليوم اختبارًا حقيقيًا لكل منتخب، حيث يسعى كل فريق للمضي قدمًا في البطولة وتحقيق أحلامه بالتتويج باللقب الأوروبي. بالنظر إلى اللاعبين المميزين والأجواء المحمومة في الملعب، يتوقع الجمهور رؤية عرض كروي ممتع ومباراة مثيرة تليق بأهمية هذه المناسبة الكبيرة في عالم كرة القدم الأوروبية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024؟

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تمتلك حقوق بث مسابقة يورو 2024 حصريًا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما يعني أنها المصدر الرئيسي لمتابعة جميع مباريات البطولة عبر شاشات التلفزيون. توفر الشبكة عروضًا متنوعة للاشتراكات، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة مباريات المسابقة بما فيها المباراة المهمة بين منتخبي إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ16.

من خلال الاشتراك في خدمة بي إن سبورتس، يمكن للمشتركين الاستمتاع بأداء عالي الجودة وتغطية شاملة لكافة الأحداث والتفاصيل التي تحدث في البطولة. يتيح النظام الاشتراكات الفردية والجماعية، مما يضمن توفير خيارات متعددة تناسب مختلف احتياجات وتفضيلات المشاهدين في مشاهدة الرياضة والترفيه عبر شاشاتهم.

باستخدام منصات بي إن سبورتس، يمكن للمشتركين الاستفادة من تجربة متكاملة لمتابعة كافة لقاءات البطولة بدءًا من المراحل المبكرة وحتى النهائيات المثيرة، مما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق كرة القدم في المنطقة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024

تردد قناة beIN Sports HD 1 Max قناة BEIN Sports HD 1 Max على سهيل سات قناة BEIN Sports HD 2 Max على نايل سات التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3 التردد: 10810.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3. التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024؟

لمتابعة مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو معلق مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024؟

قناة بي إن سبورتس تقدم للمشاهدين خيارات متعددة للتعليق على مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024، مما يتيح لهم تجربة مشاهدة مختلفة حسب تفضيلاتهم. يمكن الاستماع إلى التعليقات عبر قنوات صوتية مختلفة، حيث يقدم المعلق علي سعيد الكعبي تعليقه على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يقدم المعلق علي محمد علي تعليقه عبر القناة الصوتية الثانية.

هذه الخيارات تسمح للمشاهدين بالاختيار بين أسلوبين مختلفين في التعليق الرياضي، مما يضيف للمشاهدة تجربة مميزة ومتنوعة. بالاستفادة من هذه القنوات الصوتية، يمكن للمشاهدين اختيار المعلق الذي يفضلونه أو التبديل بينهما حسب تفضيلاتهم الشخصية، ما يجعل تجربة مشاهدة المباراة أكثر تفاعلًا ومتعة لهم.

تشكيلة منتخب إنجلترا المتوقعة أمام سلوفاكيا

حارس المرمى: جوردان بيكفورد.

جوردان بيكفورد. الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - مارك غيهي - كيران تريبيير.

كايل والكر - جون ستونز - مارك غيهي - كيران تريبيير. الوسط: كوبي ماينو - ديكلان رايس - جود بيلينغهام.

كوبي ماينو - ديكلان رايس - جود بيلينغهام. الهجوم: بوكايو ساكا - فيل فودين - هاري كين.

تشكيلة منتخب سلوفاكيا المتوقعة أمام إنجلترا

حارس المرمى: مارتن دوبرافكا.

مارتن دوبرافكا. الدفاع: دافيد هانكو - ميلان سكرينيار - دينيس فافرو - بيتر بيكاريك.

دافيد هانكو - ميلان سكرينيار - دينيس فافرو - بيتر بيكاريك. الوسط: أوندريج دودا - ستانيسلاف لوبوتكا - يوراي كوتشكا.

أوندريج دودا - ستانيسلاف لوبوتكا - يوراي كوتشكا. الهجوم: لوكاس هاراسلين - إيفان شرانز - روبيرت بوزينيك.

إنجلترا ضد سلوفاكيا اليوم في يورو 2024.. حجز بطاقة التأهل

يتطلع المنتخب الإنجليزي لتجنُّب مفاجأة سلوفاكية مُمكنة، اليوم الأحد، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، الجارية حاليًا في ألمانيا. بينما تستعد الفرق لخوض مباريات حاسمة، نستعرض سويا خلال هذا التقرير تفاصيل المباراة المنتظرة والقنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا اليوم في يورو 2024.

بلغت إنجلترا، بأداء غير مُقنع، مرحلة ثمن النهائي بعد أن تصدّرت المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط. افتتحت مشوارها بفوز على صربيا بهدف دون مقابل، وهو فوز لم يكن سهلًا بل جاء بعد مجهود كبير من اللاعبين. المباراة الثانية كانت أمام الدنمارك، حيث تعادل المنتخبان بهدف لكل منهما، في مباراة شهدت تكتيكًا عاليًا من كلا الفريقين. أما المباراة الثالثة، فقد انتهت بالتعادل السلبي أمام سلوفينيا، في مباراة افتقرت للإثارة والتسجيل لكنها كانت كافية لتضمن للإنجليز التأهل كمتصدرين للمجموعة.

بينما بلغ المنتخب السلوفاكي الدور ذاته بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الخامسة بعد أن جمعت 4 نقاط. بدأت سلوفاكيا مشوارها بفوز كبير على بلجيكا بهدف دون مقابل، وهو ما اعتبر مفاجأة كبرى خلال الجولة الأولى. المباراة الثانية شهدت خسارة أمام أوكرانيا بنتيجة 1-2، مما زاد الضغط على الفريق في المباراة الأخيرة. أمام رومانيا، تعادل المنتخب السلوفاكي بهدف لكل منهما، مما جعل الفريق يتأهل ضمن 4 منتخبات هي أفضل الثوالث في المجموعات الست للبطولة في مرحلتها الأولى.

شارك كل لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في المران عشية مواجهة منتخب سلوفاكيا، اليوم الأحد. ويعود المنتخب الإنجليزي، بقيادة جاريث ساوثغيت، لملعب "فيلتينس أرينا" في غيلسنكيرشن كمتصدر للمجموعة الثالثة لبدء مبارياته في الأدوار الإقصائية. تدرب الـ26 لاعبا في معسكر الفريق ببلانكنهاين يوم السبت، قبل أن يتوجه المنتخب الإنجليزي إلى شمال الراين وستفاليا.

من المتوقع أن يعتمد ساوثغيت على نفس التشكيلة التي خاضت مباريات المجموعة، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات الطفيفة لضمان الجاهزية التامة والاستفادة من قدرات جميع اللاعبين. من المرجح أن يبدأ المنتخب بتشكيلة 4-3-3، مع التركيز على الهجوم السريع واللعب على الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز الدفاع بوجود لاعبين قادرين على إيقاف الهجمات المرتدة السلوفاكية.