تيسيرات جديدة للمواطنين في محافظة الجيزة للتصالح على مخالفات البناء

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، على انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في كافة أنحاء المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

تخفيضات للسداد الفوري

وأشار المحافظ إلى تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء بإصدار كتاب دوري للوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بمنح نسبة تخفيض قدرها 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء في حال السداد الفوري.

هذا يأتي وفقًا لحكم المادة رقم 8 من قانون التصالح رقم 187 / 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

تسهيلات في إصدار شهادات البيانات

تضمن قرار محافظ الجيزة تحصيل مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه عن شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لإتمام أعمال التصالح، وذلك ضمن التيسيرات التي تقدمها الدولة لتسهيل عملية التصالح على المواطنين.

دعم رؤساء الأحياء والمراكز لتسريع العمل

كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

كما شدد على أهمية تقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع إبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه.

تعاون الإدارات المعنية لإنهاء الإجراءات

وجه المحافظ بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الإدارات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات المتبعة في ملف التصالح، لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين.

كما أكد على ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين.

متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية

أشار المحافظ إلى أهمية متابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين، مؤكدًا على استمرار أعمال فحص الطلبات المقدمة للتصالح وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

هذه التيسيرات والإجراءات الجديدة تأتي ضمن جهود محافظة الجيزة لتسهيل عملية التصالح على مخالفات البناء، وضمان سرعة إنجاز الطلبات بما يخدم الصالح العام ويحقق استقرارًا في منظومة العمران والبناء داخل المحافظة.