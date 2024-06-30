نصائح للوقاية من آلام الصداع النصفي

إليكم مجموعة من النصائح السريعة للوقاية من ألم الصداع النصفي عبر موقع الفجر الإلكتروني ضمن النقاط التالية:-

1. حدد المحفزات وتجنبها إن أمكن

بعض الأطعمة (الشوكولاتة، الكافيين، الكحول)، التوتر، التغيرات الهرمونية، اضطرابات النوم، المحفزات الحسية (الأضواء الساطعة، الضوضاء العالية).

وعلى الرغم من أن العديد من الأطعمة والمشروبات المختلفة يمكن أن تسبب الصداع النصفي، إلا أن هناك ما يعرف باسم العناصر الخمسة للصداع النصفي، الجبن والشوكولاتة والقهوة وفحم الكوك والفواكه الحمضية والسادس C هو النبيذ الأحمر أو الكلاريت.

الإجراء: احتفظ بمذكرات الصداع النصفي لتتبع المحفزات والأنماط المحتملة.

2. الحفاظ على نمط حياة صحي

النظام الغذائي: تناول وجبات منتظمة ومتوازنة وحافظ على رطوبة جسمك.

النوم: حافظ على جدول نوم منتظم وتأكد من الراحة الكافية.

التمرين: مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا، ولكن تجنب الإفراط في الإجهاد.

3. إدارة الإجهاد

التقنيات: مارس أساليب الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل وتمارين التنفس العميق واسترخاء العضلات التدريجي.

البيئة: خلق بيئة هادئة وهادئة، وخاصة أثناء الصداع النصفي.

4. الأدوية والمكملات الغذائية

الأدوية الوقائية: حاصرات بيتا، مضادات الاكتئاب، مضادات الاختلاج التي يصفها الطبيب.

الأدوية الحادة: أدوية التريبتان، مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، الأدوية المضادة للغثيان.

المكملات الغذائية: قد يساعد المغنيسيوم والريبوفلافين (فيتامين ب2) والإنزيم المساعد Q10 في بعض الحالات.

5. الترطيب والتغذية المناسبة

الترطيب: شرب الكثير من الماء طوال اليوم.

التغذية: تجنب تخطي وجبات الطعام وفكر في اتباع نظام غذائي منخفض في الأطعمة المصنعة وغني بالأطعمة الكاملة.

6. استخدام الأجهزة العلاجية

الأجهزة: Cefaly (جهاز تحفيز العصب الكهربائي عبر الجلد)، وgammaCore (محفز العصب المبهم غير الجراحي)، وجهاز Nerivio stimulator الذي تم إطلاقه مؤخرًا أو الأجهزة الأخرى التي يوصي بها الطبيب.

7. الفحوصات الطبية المنتظمة

الاستشارة: استشر مقدم الرعاية الصحية بانتظام لإدارة وتعديل خطط العلاج حسب الضرورة.