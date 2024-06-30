9 أنواع للصداع النصفي.. تعرف عليهم

يمكن أن يكون ألم الصداع النصفي تجربة منهكة، ويمكن أن يظهر بشكل مختلف من شخص لآخر، ومن أبرز أنواعه تتمثل في النقاط التالية

الصداع النصفي المصحوب بهالة:

يأتي هذا النوع من الصداع النصفي مصحوبًا بعلامة تحذيرية تسمى الهالة، والتي يمكن أن تظهر قبل 10 إلى 60 دقيقة من الصداع الفعلي يمكن أن تنطوي الهالة على اضطرابات بصرية مثل الأضواء الساطعة أو البقع العمياء أو الوخز في الوجه أو الأطراف.

الصداع النصفي دون هالة:

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الصداع النصفي، ويأتي دون أي علامات تحذيرية عادة ما يكون الألم خفقانًا أو نابضًا، وغالبًا ما يتم الشعور به على جانب واحد من الرأس ويستمر من 4 إلى 72 ساعة.

الصداع النصفي المزمن: يتم تشخيص الصداع النصفي المزمن عندما يعاني الشخص من الصداع لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر، مع ظهور أعراض الصداع النصفي في 8 أيام على الأقل من تلك الأيام.

الصداع النصفي الفالجي: هذا نوع نادر من الصداع النصفي يسبب ضعفًا أو شللًا في جانب واحد من الجسم، يشبه السكتة الدماغية.

الصداع النصفي الحيضي: يرتبط هذا الصداع النصفي بالدورة الشهرية للمرأة، وعادةً ما يحدث في وقت قريب من الدورة الشهرية.

الصداع النصفي الدهليزي: يسبب هذا النوع من الصداع النصفي الدوخة والدوار وعدم التوازن، إلى جانب آلام الرأس أو أعراض الصداع النصفي الأخرى.

الصداع النصفي البصري (الشبكي): يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو عمى في عين واحدة يتبعه صداع.

الصداع النصفي البطني: هذا نوع من الصداع النصفي يصيب الأطفال في المقام الأول العرض الرئيسي هو آلام شديدة في البطن، والتي قد تكون مصحوبة بالغثيان والقيء والصداع.