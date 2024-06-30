أسباب الصداع النصفي ومراحلة المختلفة

الصداع النصفي هو نوع من الصداع يتميز بألم شديد ونابض، عادة على جانب واحد من الرأس، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت.

ويمكن أن يستمر الصداع النصفي من بضع ساعات إلى عدة أيام، ويعتبر الصداع النصفي اضطرابًا عصبيًا ويمكن أن ينجم عن عوامل مختلفة بما في ذلك الإجهاد وبعض الأطعمة والتغيرات الهرمونية والمحفزات البيئية.

أسباب الصداع النصفي

لا يرجع إلى سبب واحد.

عوامل الخطر: التاريخ العائلي، العمر، الجنس (F>M)، القلق العاطفي، التغيرات البيئية، التقلبات الهرمونية، بعض الأطعمة، التوتر، والجهد.

مراحل الصداع النصفي

المرحلة البادرية:

التغيرات التي تشير إلى الصداع النصفي القادم الأعراض: الإمساك، تقلب المزاج، الرغبة الشديدة في الطعام، زيادة العطش، التثاؤب المتكرر.

مرحلة الهالة:

يحدث قبل أو أثناء الصداع النصفي الأعراض: تغيرات في الرؤية، واضطرابات بصرية، وتغير في الإحساس، وصعوبة في التحدث.

مرحلة الصداع:

نوبة الصداع النصفي الفعلية - ألم على أحد جانبي الرأس أو كليهما، ينتشر إلى الفك، خفقان، حساسية للضوء، غثيان، عدم وضوح الرؤية